金山列治文區第5屆「中秋街會」熱鬧舉辦 民眾喝采

街會中的中華傳統文化項目書法表演。（記者李怡／攝影）

2021年舊金山 市列治文區第五屆中秋街會，在 9月18日（周六）順利舉行。

這場一年一度的節日盛會，於上午11時開始，地點在企李（Clement Street）街第6街至9街路段，下午3時結束。街會現場的舞龍舞獅、文書繪畫、武術表演以及民族服飾展演等文娛活動，均受到了到訪民眾的喜愛與聲聲喝采。

代表舊金山西區的州眾議員丁右立（Phil Ting），聯同舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）等參與了街會開幕剪綵儀式並致辭。他們對參加街會的來賓、支持本次活動成功舉辦的民選官員和贊助商們表達謝意，並預祝大家中秋節快樂。出席街會開幕式的還有社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷（Sarah Wan）、伍玉珍等華人社區領袖。

市參事陳詩敏（Connie Chan）、社區領袖與表演嘉賓。（記者李怡／攝影）

州眾議員丁右立（Phil Ting）、社區領袖與表演嘉賓。（記者李怡／攝影）

本屆慶典安排了多項文娛展演，活動由李適萍和唐勁輝主持。現場還有書法 家陸潮基帶來的書法表演、柔功門醒獅表演、熊貓功夫中心王樂師傅表演變臉、天使中國 舞蹈團、列治文區鄰社中心、美國德森學院56個民族服飾文化藝術展演、舊金山市花園角健身舞隊表演等等，精采的演出受到現場民陣陣掌聲鼓勵。

與往屆不同的是，本次列治文區中秋街會特別注重家庭文化和親子活動的互動。現場設置的親子作畫，鼓勵孩子在父母的陪同下來完成嫦娥奔月、白玉兔、花好月圓等繪畫著色和臨摹。據CYC工作人員介紹，通過街會中的互動活動，希望讓更多的人了解關於中國的傳統文化故事，讓亞裔後代可以做好文化的傳承。

前來參加街會的民眾。（記者李怡／攝影）

來參加街會的民眾不只有華裔民眾，還有西班牙裔等多元化社區代表。 Jeffrey Thai 是來自生活在列治文區的白人家庭，自街會舉辦以來，每年他都會來參加，去年因疫情的原因舉辦了線上活動，沒能親來參與，所以這次他早早的就等在了街會的現場。他說，「我很熱愛中國的舞龍舞獅文化，和書法與字畫。」他覺得，熱鬧的街會和生動的舞獅表演會趕走所有不好的運氣。

街會當天，不只是遊覽民眾嬉笑樂開懷，列治文區的商家也是忙得不亦樂乎，接待著紛紛到訪的顧客。本屆街會讓列治文區華埠的商業，再現昔日的繁華景象。