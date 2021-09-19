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Henry Chang 新任APAPA全國行政主任 將發揮積極作用

APAPA媒體部／供稿

亞太公共事務聯盟（APAPA）迎來新的領導班子，Henry Chang獲得委任，將成為APAPA新任的全國行政主任（National Executive Director）。

在擔任APAPA的這個領導職位之前，Henry Chang在北加州地區的TelePacific Communications擔任高級客戶經理一職長達七年。

Henry Chang對APAPA並不陌生，因為他曾在2013年至2017年擔任過兩屆大沙加緬度分會的主席。如今，作為全國行政主任，他將領導加州和全國的35個APAPA的分會。他還將與APAPA全國主席（National President）尹立懷（Mary Yin Liu），APAPA全國高級顧問Amit Pal一起，領導APAPA的總部的團隊。APAPA的總部位於加州州府沙加緬度。

目前，總部的工作團隊的其他成員包括：全國學生實習計畫主席Andrew Kim，全國副行政主任（National Deputy Executive Director）尼爾森（Marilyn Nielsen），負責公關與傳媒的洛維力（Russell Lowery），市場營銷顧問（Sharon Ito），以及對外事務主任Kevin Phan。

Henry Chang表示，「APAPA在我和我的家人的心中，都佔有特殊的位置。」他說自己的兒子和女兒都是APAPA的實習生，多年來他們一家都參加了許多APAPA活動。他強調自己將會與APAPA的全國團隊一起攜手合作，領導加州州府沙加緬度地區的活動，發揮積極作用。

Henry Chang的妻子Charlotte Danielsson，是北加州的移民律師。她也是APAPA的志願者，服務很多年。目前她正在負責APAPA今年的APIA全國峰會。

APAPA創始人尹集成（CC Yin）表示，APAPA正在進入前所未有的增長期，全國已有35個分會，許多新的分會正在發展中。「今年我們慶祝成立20周年，也為這個才華橫溢的領導團隊感到自豪。APAPA 的核心和骨幹都是草根領導人，他們都有活力、與社區聯結很深，並致力於通過領導力和公民參與，來推動亞太裔社區的發展。

此外，APAPA也選出了新的全國董事會（National Governing Board），11人的名單包括Joe Johal，尹集成，Kenneth Fong，尹集憲，龔行憲，Sandy Chau，Michelle Wang，Simon Pang，Dr. Alvin Cheung，Tony Lin，黃春芳。詳情可以參見網站：https://www.apapa.org/meet-our-board/

APAPA目前正在籌備成立20周年慶祝活動。活動將於9月18日在尹氏莊園舉行。

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