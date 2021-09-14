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紀念918 史維會將辦音樂會

記者李榮／灣區報導

今年是日本軍國主義侵略者發動「九一八」事變90周年，「抗日戰爭史實維護會」宣布，將於9月18日舉辦音樂會紀念此中華民族永遠不能忘記的日子。音樂會的主題是「銘記歷史、捍衛和平」，其目的是以音樂的形式來紀念、回顧，並喚醒華人對於這段慘痛歷史的重視，以記取教訓。主辦單位將另行公布時間與地點，敬請期待。

1931年9月18日在中國東北，日本軍隊炸毀自己控制的南滿鐵路柳條溝的一段鐵橋，藉口稱中國軍隊所為，就在當晚10時砲轟國軍東北駐地「北大營」，從而侵占瀋陽。僅三個月之內，日本關東軍便侵占東北三省全境，1932年3月1日日本軍國主義侵略者建立傀儡政權滿洲國。

抗日戰爭史實維護會指出，日本占領東北之後，執行殖民政策，奴役中國同胞，搜刮擄掠東北豐富資源，為其日後發動全面侵華戰爭做準備。日本侵略者占領東北之前，東北同胞生活富裕安樂，日軍占領後，東北同胞便生活在被奴役和壓榨之下，和台灣以及韓國等被殖民地區的人民一樣，備受屈辱煎熬。

抗日戰爭史實維護會表示，沉痛紀念「九一八」事變是因為它是中華民族噩夢的開始，自此之後14年間，美麗山河慘遭日本軍國主義蹂躪 ，千千萬萬男女老少同胞慘死於日人之手，無數家庭家破人亡， 財產損失超過萬萬億，「日本軍國主義者對我中華民族的危害真是罄竹難書，其罪孽極其深重，我同胞切莫忘記！」

抗日戰爭史實維護會強調，二戰結束以來，日本政府不但從未正式向中國人民道歉並賠償，反而還顛倒黑白，篡改歷史，污衊中華民族，「抗日戰爭史實維護會」成立的目的就是要維護歷史的真相並向日本政府討回公道，希望有更多社會有正義和熱血的人士，參加史維會的工作。

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