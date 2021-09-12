加州駕照Real ID免費升級 年底前有效

加州駕照Real ID範本。（DMV提供）

關於新的Real ID規定，您都需要知道什麼？最近有關申請截止日期的改變、限時費用減免以及簡化的申請過程，政府都有公佈。本文將詳解如何獲取您的Real ID。

如果您在去年在網上付費續期了駕駛執照，但是辦事處由於新型冠狀病毒（COVID-19）關閉了，所以沒法拿到Real ID。今年是不需要再次付費來把它升級成Real ID的。

在限制時間內，最近續期了駕駛執照或者身分證但尚未達到聯邦標準的顧客，將可以把它們免費升級為Real ID。如果自2020年3月以來，您付費續期了駕駛執照或者身分證，那麼就有資格享受這項優惠，但是必須現在就行動。免費Real ID升級僅在年底之前有效。

車管所（DMV ）致力於為因新冠肺炎而面臨障礙的顧客們提供便利，而這個免費升級就是其中的舉措之一。在讓每一個符合條件且想要Real ID的人都能拿到它是非常重要的。在2023年5月，任何乘坐國內航班、探訪軍事基地或其他聯邦機構的人都將需要一個像Real ID 一樣的聯邦證件。

獲取Real ID的過程也比以往都更便捷。在到訪DMV辦事處完成辦理之前，您將可以在網上開始Real ID申請並上傳文件。這樣，在窗口就只要花10分鐘或更短的時間。瞭解更多訊息，可訪問dmv.ca.gov/Realidupgrade。

Real ID需要的證件一直被人視為很繁瑣。如今DMV讓辦理Real ID比以往任何時候都更便捷。最近，DMV又公佈不再需要提交社會安全卡（Social Security Card），僅需您的社會安全號（number）。需要提供一份帶有出生日期及全名的身分證明來申請，比如原版或經認證的出生證明，或者有效美國護照。您也將需要提供兩份帶有您姓名和地址的文件來證明您是加州 居民。另外，可以使用手機和公共事業帳單 、按揭貸款、銀行對帳單或者甚至是您的車輛登記卡。

今天就可以在網上開始申請並查詢帶有所有批准文件的完整分步清單。如果在到訪DMV辦事處之前就通過網路上傳了文件，在窗口的時間就只要十分鐘分鐘或者更短。

瞭解更多訊息或查詢未在此處列出問題的答案，請訪問www.dmv.ca.gov。