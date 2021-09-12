反亞裔仇恨 拜登、賀錦麗會見社區13領袖

總統拜登與亞裔社區領袖座談。（受訪者提供）

拜登（Joe Biden）總統和賀錦麗（Kamala Harris）副總統在8月時會見亞裔 社區代表。眾所周知亞裔社區極具多元化，包括亞裔美國 人，夏威夷原住民，以及太平洋島民的13名領袖，討論了包括重建更好政府議程等十分廣泛的議題。

會議重心放在打擊反亞裔仇恨罪行、創造經濟機會、致力公平待遇、保護神聖投票 權，以及改革移民權益等的重要性上。總統及副總統在會中重述他們將攜手努力，以確保亞太裔社區的需求被人聽見、看見並有所因應。

這次會議還紀念了在威斯康星州橡樹溪所發生，錫克教寺廟大規模槍擊事件，事件至今已經九周年。總統和副總統也重申，他們支持經由友善方式，給DACA持有者「夢想者」（Dreamer）、農場工人、TPS（臨時保護身分）持有者和必要的工作者取得公民身分的途徑，並承諾與全國亞太裔社區在移民改革上合作。總統和副總統還認可了亞太裔社區在公民參與上的出席投票率破紀錄，誓言努力加強民主及保護投票權。

全美亞裔總商會會長董繼玲彙報，政府的對抗新冠病毒大流行，以及重視持續高漲的仇恨亞裔事件，對220萬亞太裔中小企業具有重要作用。她說：「企業持續面對許多挑戰，例如資金取得，語言障礙，還有科技挑戰。全美亞裔總商會正繼續努力協助中小企業重建經濟，創造工作機會，致力繁榮。」

董繼玲談到美國援救計畫（American Rescue Plan）對亞太裔所擁有企業的支持，以及展延薪資保護項目、從美國小企業行政局（SBA）獲取長期低息的經濟傷害災難貸款，在容許數難以計企業維持開張並安全營運上，具有關鍵作用。

她稱許總統的承諾推動不分黨派基礎建設法案（Bipartisan Infrastructure Plan），也感謝拜登總統從亞太裔社區指派了數人擔任白宮重要職位，包括Erika Moritsugu、Neera Tanden、Howard Ou，以及Krystal Ka'ai等人。期盼和白宮在公、在私都能持續合作，以確保更多亞裔企業能夠從這場病毒大流行中復甦，重新站穩腳步。