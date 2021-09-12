60人見證…內華達卡林市小鎮 鐵路華工紀念碑揭幕

來自卡林當地、舊金山和鹽湖城的代表們出席了活動, 并且祭拜13位鐵路華工的亡靈。（本報特約記者錢曉/攝影）

距離沙加緬度大約六小時車程的內華達小鎮卡林市（Carlin），有一段傳奇的華人移民 歷史。小鎮官方以及華裔 社區團體，一起在當地揭幕了一個鐵路華人勞工的紀念碑。

當地時間9月6日周一早晨，大約60名參與者一起見證了這個紀念碑的揭幕。紀念碑上有中英文的字樣，寫著「華人先驅魂歸故里 華工英名流芳千古」。

亞太公共事務聯盟（APAPA）的姊妹組織 - 中美鐵路文化友好協會（US-China Railroad Friendship Association）、同時也是亞太公共事務聯盟（APAPA）的代表張巍出席活動。她也向來自卡林當地、舊金山和鹽湖城的代表贈送了禮品。

卡林市的鐵路華工歷史能夠為後人所知，也充滿傳奇色彩。1996年，一位卡林市居民本身要在自家的私有土地上蓋房子，結果發現了13具棺木與遺骸。那13具華裔的遺骸，100多年前葬在那裡，因此這些遺骸被送往外地研究，一直遲遲沒有回來卡林市。

經過了在內華達州立大學的研究之後，確認了他們的身份以及大約的埋葬年份，從1868年到1924年不等。這13人中只有三人有小石碑寫有名字和家鄉，其餘的10人則都沒有姓名被記錄下來。

經過了20多年的輾轉，在卡林當地華裔王麗珠（Li Chin）的多年的呼籲下，這些遺骸最終被送回了卡林市安葬，當地也隆重舉行紀念儀式。2018年遺骸終於回歸，2019年舉行了下葬的儀式，而現在則是正式有一個大的紀念石碑揭幕。

2018年的下葬儀式之後，一直沒有很正式、永久墓碑落成。隨後進入疫情時期，相關的活動也一直延後。而今年的活動就是要揭幕一個永久的墓碑，紀念這13位先輩。

卡林市市議員約翰遜（Margaret Johnston）也代表當地的市府官方出席活動。她與王麗珠一直在背後積極促成此事，相關的手續工作都非常繁瑣。她強調自己很高興，因為這塊紀念碑可以讓人們不再忘記這段歷史。

當天的紀念碑揭幕儀式之後，參與者還一起參觀了卡林市當地的歷史博物館，裡面就有詳細介紹卡林市最早期的華人移民故事，以及當時1996年發現這些遺骸棺木時的一些物品，像是寫有名字身份的墓碑等。