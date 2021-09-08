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「中國佬！滾回中國」 屋崙華男遭跟蹤辱罵

記者劉先進／屋崙報導
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

北加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠再次發生種族歧視事件。ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lim 報導說，華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（Chink! Go back to China！）

事發上月21日。監控視頻顯示，在位於華埠富興中心的噴泉旁，王先生走在路上，一名男子一直跟蹤他，時長至少8秒。據悉，王先生當時致電911報警，所幸沒有受傷。

屋崙華埠今年以來連續發生種族歧視、仇恨亞裔案件。4月29日，屋崙華埠商會主席陳錫澎，被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後集中頭部，嫌犯口中辱罵種族主義詞彙。他被控仇恨犯罪和襲擊重罪。這也是屋崙華埠首個被指控仇恨犯罪的案件。目前，屋崙、阿拉米達縣和聯邦調查局（FBI），都有專門人員或部門處理仇恨犯罪。聯調局甚至將處理仇恨犯罪作為最優先事項之一。

屋崙華埠9街一家超市華人東主Wayne 8月4日經歷一起仇恨亞裔事件。有疑似患精神疾病的非裔女子4次攻擊華人，搶奪華人眼鏡摔在地上。還試圖用醬油瓶砸人，被Wayne用折疊椅擋開。女子不僅吐口水、罵人，還叫他「滾回中國」。數個商戶東主見義勇為，將女子驅趕出華埠。

女子曾遭警方逮捕，但又被釋放。後來又因為在華埠襲擊他人被抓。警方認為此人犯下仇恨犯罪，但案件還在進一步調查中，女子姓名和被起訴具體罪名並未公布。

華埠 屋崙 仇恨犯罪

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