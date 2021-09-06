「汲古書會」第5屆聯展 百幅作品各抒筆墨酣暢

硅谷亞洲藝術中心舉辦「汲古書會」第五屆聯展。（舒建華提供）

硅谷亞洲藝術中心正舉辦「汲古書會」第五屆聯展，這次展出的主題是「筆墨酣暢」，表達個人在創作過程中的心情，包括古銑賢、張培椿、林中明、傅勵生、劉建一等灣區 藝文界人士都出席開幕式。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，這次參展者總共27人，在張梅駒老師指導下，要求大家精益求精，作品多達百餘幅，「有古趣盎然如詩如畫的甲骨文；有老辣雄渾的金文；還有規範性很強的小篆，婉轉通暢，可以說是寓剛健於婀娜；有質樸拙趣的隸書，古雅雄逸；有純粹典麗的楷書，有的剛勁中透著雄渾寬博之氣，有的是細勁遒婉的飛動之美；更有行雲流水般的行、草書，節奏變化自然舒展，剛則鐵畫，媚若銀鉤。」

「最難能可貴的，是自運的作品，天馬行空創意無限，有的是亂石鋪街，有的是細雨夾雪的自由發揮，對線條內涵的豐富與墨韻的層次，極盡變化之能事，深刻體會線條是生命，墨韻是靈魂的旨意。」舒建華說，在筆法上練就八面出鋒，必須點畫勢盡力收之，才能凌空取勢；熟練筆方勢圓，寫出遒勁的線條。張梅駒也對每位參展學員作品精要點評，謝勳、石龍生、曾慶群等也為觀眾詳細導覽。

此次的「汲古書會」是全體會友以三年的努力，呈現出來的作品，展出至9月8日。舒建華也用「綆長汲深」評價書會承古潛修的旨趣，並且為配合此展，同時特別展出宋代隸書第一名碑「山河堰記」的淸代全拓本，供汲古書社會員和觀眾欣賞。2018年時張梅駒率書會會員赴中國 訪名碑時，曾專程往陝西漢中博物館 觀賞原石碑刻。