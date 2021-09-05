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APAPA 18日慶20周年 與亞裔社區並肩前行

APAPA媒體部
慶典上將會表彰多位領袖。（APAPA提供）
慶典上將會表彰多位領袖。（APAPA提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）將會在9月18日舉行成立20周年的歡慶活動。20年來，APAPA團結各族裔社區，積極發揮亞太裔社區的力量，投入政治社會的服務。如今20年有成，APAPA的腳步也不會停歇，將會繼續展望未來，與亞裔社區並肩前行。

★表彰各界領袖

APAPA將於9月18日周六下午6時舉行20周年慶典。主題就是「團結的力量」（Strength in Unity），同時也會頒發賀狀給多位獲得表彰的領袖。慶典的地址就是在位於蘇拉諾縣瓦卡維爾（Vacaville）的尹氏莊園。

APAPA Logo
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APAPA指出，團結的力量的一個例子，就是「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget）。這是今年州府最新批准的給亞裔社區的撥款，金額高達1億6000萬元。這是一項歷史性的投資，旨在針對目前仇視亞太裔社區的暴力行為。

加州議員丁右立（Phil Ting）作為議會預算委員會主席，和亞太立法黨團（APILC）一起通過了這個金額高達1億多元的一攬子計畫。因此丁右立將會獲得「社區影響力獎」。而簽署了這份草案的州長紐森（Gavin Newsom），也會獲得「團結力量獎」。

★紐森大力支持

APAPA的聯合創始人之一的尹集成回憶表示，APAPA成立至今，得到了兩位州長的大力支持。其中一個就是施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），另一個就是紐森。

紐森上任州長之後，也經常出席APAPA的活動，表示支持。紐森也說過多元化是加州的長處，自己在舊金山長大，華裔社區、亞裔社區令他無比驕傲。他在2003年舊金山市長選舉時，紐森險勝對手，當時他在選舉之後的第二天就特別到了舊金山華埠感謝選民。

今年紐森也順應亞裔社區、APAPA的呼聲，委任了菲律賓裔的邦塔（Rob Bonta）出任加州總檢察長（Attorney General），凸顯了自己對於亞裔社區的支持。

★突破了天花板

APAPA的全國行政主任Henry Chang也特別強調，在過去能夠突破天花板、為亞裔社區創造奇蹟的代表，都是這次活動上要慶祝、表彰的對象。他說，我們祝賀這些社區領袖的成就，因為他們為我們亞裔社區創造了更美好、更安全的生活。這其中包括那些讓亞裔社區能夠有話語權的人，以及突破了許多障礙、天花板的亞裔代表。

本次活動也都將遵循聯邦疾控中心（CDC）和蘇拉諾縣的防疫指引。參與的賓客也都必須已經接種疫苗。活動的詳情、購票方式可以查詢網站：https://www.eventbrite.com/e/20th-year-anniversary-celebration-tickets-164187608557

20周年慶海報。（APAPA提供）
20周年慶海報。（APAPA提供）

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