國際領袖基金會網路高峰會 表彰華人企業家

Bing Zhao因為多年支持公益和支持對抗新冠病毒，獲頒ILF全球企業領袖獎。（主辦方提供）

國際領袖基金會（ILF）在網上舉辦「2021國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，眾多的華人企業家代表也獲得表彰，同時也分享了成功的經驗。

高峰會頒「ILF年度企業家獎」表揚Vizio創辦人王蔚，頒「全球領袖獎」表揚Bing Zhao，「企業領袖獎」表揚唐兆成、喻斌、周筱玲等。

王蔚在接受獎項時表示，「感謝國際領袖基金會的認可，能夠成為這享有盛譽獎項的得獎者，我感到非常榮幸，我也為能夠成為這個尋求改變國家，為下一代年輕亞裔 領袖鋪路的社區領袖們的一分子，感到驕傲」。「我真誠的感謝國際領袖基金會的所有傑出工作 ，並繼續在我們面對未來挑戰時，一起努力為更好的明天改善社會」。

王蔚說：「對我們的青年、大學生和年輕的專業人士，我想說：錯誤是生活的一部分；但是，只有當你允許錯誤擊倒你時，錯誤才會定義您。從你的錯誤中學習，永不放棄。我在南加州大學 工程學院的GPA是2.3，因為我很懶。但是我把這個錯誤變成了努力工作，多年後南加州大學工程學院邀請我回去做畢業典禮演講。在之前的一次創業中，因為管理不善我損失了4000萬美元。但24年後，我敲響了紐約證券交易所的收盤鐘。無論您是在創業、競選公職還是面對任何人生挑戰，都要勇敢無畏地面對，並改正錯誤，不要放棄。作為ILF大家庭的一員，我們在這兒支持你」。

Bing Zhao因為多年支持公益和支持對抗新冠病毒，獲頒ILF全球企業領袖獎。當年他從哥倫比亞大學畢業後，進入所羅門1997兄弟公司工作，1997年從副總裁一職離任，創辦了自己的投資顧問公司。2004年起，Bin Zhao也是中礦收購的財務長、董事。他還是Capital Bridge Investment Ltd.的聯合創辦人及董事。他支持哥倫比亞大學研究如何對抗新冠病毒。

Smartlink健康解決方案公司創辦人兼執行長唐兆成（Dr. Siu Tong），是一位系列創業家，因動員亞裔社區捐贈個人防護設備，對抗病毒大流行，獲頒「企業領袖獎」。元大期貨副主席周筱玲獲頒企業領袖獎，以感謝她對亞洲分會的貢獻，鼓勵全球亞裔社區團結，認清所面對挑戰，攜手為下一代鋪路。

Utegration創辦人兼主席喻斌（Bin Yu）因為他在提供機會給剛踏入職場亞裔青年專裔人士上的努力，獲頒ILF企業領袖獎。他是Utegration LLC的創辦人兼主席，曾任職德勤諮詢顧問公司，以及SAP美國公司，率領美國公用事業專業服務團隊。喻斌在2008年8月創辦Utegration，並帶領這家公司成長為業內最大的SAP公用事業服務公司之一。2019年他成為Houston亞洲商會主席。

ILF今年這場企業與領袖高峰會，Facebook and Youtbue至少有1000多人上網參加，在Youtube上回放2021 ILF Virtual Leadership and Business Conference。在Facebook上回放登入或註冊即可查看。