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加州州長罷免選舉 如何獲得中文選票？

本報特約記者錢曉／加州首府報導
加州的罷免州長選舉在即。（美聯社）
加州的罷免州長選舉在即。（美聯社）

加州罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉即將在9月14日舉行。舊金山亞美公義促進中心（AAAJ）與女性選民聯盟（League of Women Voters）共同製訂了中文語言的選民資料，幫助解釋如何能夠獲得中文的選票以及相關的幫助。

舉例而言，如果您是住在沙加緬度縣，選擇郵寄選票（vote by mail），所有選舉資料都應該有中文版，包括選民資訊指南和您的選票。請聯絡您所在郡的選舉辦公室以索取翻譯好的選票和資料，或前往 https://voterstatus.sos.ca.gov.更新您的首選語言。

親自到現場投票的話，投票站或投票中心的所有選舉資料均已翻譯好，包括您即將用來實際投票的選票。在親自到現場投票時，您可以使用口頭語言幫助。如果您的投票站或投票中心有會說中文的員工，他們將佩戴徽章、絲帶或貼紙，註明他們所說的語言。現場還會有標識表明是否還有任何人會說中文。

如果您是住在宇洛縣（Yolo County），而選擇郵寄選票，那麼就會視乎您的居住地點而定，中文的「臨摹」選票有可能可以郵寄給您。臨摹選票指的是翻譯好的示例選票（不可用於投票），它可以幫助您理解和填寫您的英語選票。請聯絡您所在郡的選舉辦公室以索取臨摹選票，或前往https://voterstatus.sos.ca.gov.更新您的首選語言。

如果您親自到現場投票，語言協助將取決於您登記投票的地點。如果現場有中文協助，則現場將有翻譯好的標識和明確張貼的「臨摹」選票。周圍應該也放置了一些副本，您可以帶著副本進入投票亭，按照副本填寫英語選票來完成投票。

對於居住在不同的縣的民眾，中文資源的獲取也是不一樣的。詳情可以參考網址：https://www.advancingjustice-alc.org/wp-content/uploads/2021/08/Chinese-Traditional-Language-Access-Flyer-Sept-2021.docx.pdf。有的縣市則不在名單上，那麼則沒有中文選票的服務。

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