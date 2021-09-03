屋崙86歲華翁雷伯 失蹤1天後找到了

台山同鄉會社安隊張貼尋人啟事，幫忙尋找失蹤老人。（社安隊供圖）

屋崙 86歲的華裔老人雷豪寧（Huoting Lei）1日下午5時許，在Center Street 1200街區失蹤，可能的目的地是華埠 ，警方全力搜尋。同時，東灣台山同鄉會社安隊2日當天組織義工，也在華埠張貼尋人啟事並搜尋。截至2日晚7時許，雷伯已被警員在阿拉米達市（Alameda ）找到，他暫時情況穩定。

雷豪寧86歲，身高5呎2，體重135磅，灰色頭髮，棕色眼睛。失聯時身體和精神狀況良好，有時會健忘。最後一次被看到時，他戴著一頂棕褐色棒球帽和左耳助聽器，穿著灰色長袖襯衫、黑色褲子和黑色鞋子。

台山同鄉會主席馬作林2日表示，從上午10時許到下午，13個社安隊成員在華埠展開搜索，並張貼尋人啟事，目前還沒找到失蹤的老人。不過，有目擊者說，今天上午在10街一家超市看到過老人。希望社區能提供有用線索，幫忙找到老人，讓他平安回家。

馬作林說，實際上，1日有另一位81歲的華人 王先生失蹤，但在2日找到。王先生1日不舒服，被送到屋崙某醫院看病住院，子女回家。沒想到，醫院經過檢查後，認定王先生情況穩定，可以回去。卻沒有完成相應的手續，沒讓子女來接送。因為他有一定的精神狀況問題，從醫院出來後失蹤。王先生女兒在社安隊做義工，隨即找社安隊幫忙尋找。

2日，馬作林從王先生女兒那裡得知，醫院發動人力尋找，在距離醫院5個路口附近，找到坐在馬路邊的王先生，人得以回歸。