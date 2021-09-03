5年前火災36死…屋崙幽靈船倉庫華裔業主 申請破產

屋崙幽靈船倉庫華裔業主已申請破產。(電視新聞截圖)

根據法庭文件，5年前有36人在火災中喪生的屋崙 幽靈船倉庫一案，倉庫華裔業主已申請破產 ，以支付倖存者與死者家人共約1200萬元賠償金。

吳蕭楚娜(Chor Nar Siu Ng)與她的孩子Eva Ng及Kai Ng已於4月30日依據「美國 破產法第11章」(Chapter 11)申請破產，並在法院請願書寫道，他們計畫清算資產，以向在2016年12月2日發生倉庫派對火災案的倖存者與死者家屬，支付約1180萬元。非營利新聞網站「Oaklandside」首先報導此一消息。

據了解，大部分賠償金將來自保險給付範圍。其他估計約有480萬元來自出售房地產的收益，包括出售屋崙幽靈船倉庫，其在火災死亡慘案悲劇之後，一直空置無人。

吳家由屋崙「Kornfield, Nyberg, Bendes, Kuhner & Little P.C.」律師事務所律師群代理處理相關事務。

受害人家庭與倖存者先前控告吳家、屋崙市、太平洋瓦電公司(PG&E)與倉庫主租戶艾米納(Derick Almena)，指稱吳家對導致火災成因情況，負有部分責任。

提出和解將結束民事訴訟。去年，受害人家庭因火災而起訴的民事案件，已與屋崙市府雙方達成了3270萬的和解，屋崙市府針對此案，同意支付2350萬元給受害人家屬、920萬元給在火災中倖存但受重傷的麥克斯韋爾（Samuel Maxwell）。此外，還與太平洋瓦電公司達成和解，但和解金額未透露。

阿拉米達縣地方檢察官辦公室曾考慮對吳家成員進行刑事指控，但最終並未提出控訴。艾米納承認過失殺人罪，以12年徒刑換取36條人命。他被允許可出獄在家，只要他同意接受電子監控。

吳家一直持續保持緘默，儘管KTVU電視台曾於2017年曾試圖對吳家人進行一對一採訪。他們也拒絕在民事訴訟中作證。