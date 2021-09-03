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加入舊金山行列…柏克萊發布室內疫苗證明令 即起生效

編譯組／柏克萊2日電
柏克萊將如同舊金山，要求室內就餐提供疫苗接種證明。（美聯社）
柏克萊將如同舊金山，要求室內就餐提供疫苗接種證明。（美聯社）

凡打算未來幾天在柏克萊餐廳內就餐的人，都需要全面接種疫苗

柏克萊最先加入舊金山的行列，要求參與某些室內活動，即在餐廳或酒吧內就餐的人，必須提供疫苗接種證明。這一規定也適用於健身房、瑜伽館、至少有1000人參加的室內活動，以及任何其他出售食品或飲料的商業空間，如電影院或音樂會場所。

新的衛生令於3日（周五）生效，但在10日之前不會強制執行。所有企業將必須對任何12歲以上的顧客要求提供疫苗接種證明。對於簡短的互動，如送貨司機臨時進入餐廳取走一袋食物等，則不必要求提供證明。

伴隨這一命令而來的還有另一項強制令：餐館、酒吧等企業，所有員工都必須接種疫苗。那些有醫療或宗教豁免權的人必須每周出示冠狀病毒陰性測試報告。此外，柏克萊市議會預計將於9月14日投票，要求所有城市工作人員接種疫苗。

這樣做的目的是減少冠狀病毒的傳播。截至周四（2日），柏克萊的COVID-19陽性率為0.88%，高於6月份的低點0.1%。隨著夏季病例的增加，柏克萊的一些餐館已經開始主動要求前來就餐的顧客提供疫苗接種證明。雖然灣區的一些餐館業在最近幾周頒布自己的政策之前，擔心會出現後勤問題及招來顧客的反感，但許多早期採納者反映，要求提供接種證明政策的推廣工作出乎意料地順利。

疫苗 柏克萊 工作

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