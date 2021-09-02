紓困3早教中心 屋崙市議會撥款183.6萬

屋崙市議會1日全票通過決定，撥款183萬6000元給三家早期教育中心，避免中心因失去聯邦撥款而倒閉和裁員。（視頻截圖）

屋崙 市議會1日全票通過決定，撥款183萬6000元給三家早期教育 中心（Head Start centers），避免中心因失去聯邦撥款而倒閉和裁員。

這三家早教中心分別名為Franklin，Arroyo Viejo和Tassafaronga，為屋崙低收入居民提供免費的兒童早期教育和家庭服務，而且中心的兒童保育員在提供優秀的保育方面有著悠久的歷史。

今年1月，屋崙工作人員為早教中心申請了1780萬的全額撥款，但屋崙只批准了1220萬，資金出現缺口。因為三家中心未達到聯邦撥款人規定的基準，而失去大量聯邦撥款，將面臨關閉和裁員。

此前，市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas），副市長卡普蘭（Rebecca Kaplan），市議員盛滔（Sheng Thao）和法夫（Carroll Fife），提出了一項預算 修正案，將從普通用途基金中撥款183.6萬，以防止早教中心關閉。1日的會議，通過了這項預算修正案。

盛滔表示，每個家長都知道，孩子成長的前五年，對未來有巨大的影響，這段日子是孩子成功的基石。早期教育是兒童和家長的重要資源。作為一個單親母親，她利用和依靠早期教育為孩子服務。「這些資源，關係到我們的孩子是否有居住之所、充足食物，是否在情感和學業上為幼稚園做好準備的因素。」

盛滔說，屋崙需要早期教育的家庭被置於如今的困境中，令人失望。如果早教中心被關閉，絕不是資源的重新洗牌或者只關閉幾個中心。這種調整和關閉為已經被邊緣化的家庭製造了不穩定因素。因為這些家庭依靠早期教育為孩子提供高質量的照顧。也為家庭提供穩定和成功因素。市議員要跳出條條框框，找到資金來彌補這一差距。