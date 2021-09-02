華埠安全夜活動下周回歸 增警民互信、互動

目前正是仇亞暴力事件的風口浪尖上，安全夜活動獲得市府以及華埠社區各界的支持。（記者李晗 / 攝影）

第七屆的「華埠 安全夜」（Chinatown Night Out）活動，將會在下周回歸舊金山 華埠的花園角廣場，促進警民之間的互動。去年因為疫情，安全夜活動停辦一年，今年活動回歸，華埠街頭也已經貼滿海報。

具體的安全夜活動時間是9月8日周三的下午4時至7時，將會派發大約1000份的餐盒，以及有眾多的表演，展覽，社區資源攤位活動等，免費對公眾開放。

華人關心治安問題，尤其現在正是仇亞風潮的風口浪尖上，今年活動同樣獲得市府以及華埠社區各界的支持，包括舊金山警察 局，警察工會，華協中心，社區青年中心，中華總會館，中華總商會等。9月1日新聞發布會上，警察局副局長拉薩（David Lazar）、負責華埠治安的警局中央分局長吳俊偉及多位華埠巡警出席。

主管華埠的警局分局長吳俊偉展示今年獨特的安全夜貼紙。（記者李晗 / 攝影）

華協中心行政主任楊重賢表示，舊金山華埠社區與警察關係非凡，社區的治安依賴於警民之間的互動聯繫。他和拉薩在致辭時也都懷念已故僑領白蘭（Rose Pak）當初的貢獻，推動了安全夜活動的誕生。

安全夜活動在全市都有鋪開，但是華埠的活動是每年單獨舉行，全城主流政要幾乎都會到場，今年的活動上市府高官也都料將會出席。

活動主要是讓警員能夠深入社區，跟民眾交流，通過加深聯繫溝通來讓華埠民眾能夠善用警方資源，並且在遇到可疑情況的時候可以即時報告給警方。因為不少華裔長者都不通英語，也不了解警方，所以增加了報案的難度。安全夜的活動會邀請眾多警察學校的學生來派餐，讓民眾增加與警員之間信任。

中華總會館總董余健全，寧陽主席、即將出任總董的朱汝湛，中華總商會黃英豪、劉運方等出席活動。朱汝湛也表示希望警方能夠加強華埠治安，因為華埠是知名旅遊勝地，現在遊客也陸續回歸，所以希望能夠加強警察的巡邏。

分局長吳俊偉也特別指出，今年活動特別製作了大約1000份的安全夜貼紙，上面有舞龍舞獅圖案以及警察局的標誌。