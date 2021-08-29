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讀者投書：玉牌的傳承

江上冰
玉牌的三代傳承。（江上冰提供）
玉牌的三代傳承。（江上冰提供）

我太太尹集惠出生於上世紀30年代，很早就失去了母親。當時她不足兩歲，本身是個早產兒，一個弟弟也才出生不到六個月。上面還有兩個姐姐和一個哥哥，可謂人口眾多，父親在政府上班，家中不能沒人照顧，於是父親再娶。

繼母名叫潘瑞笙，是清末湖南長沙太守潘新的獨生女。潘新因輔佐清未名臣左宗堂掃平太平天國有功，曾多次進京接受慈禧太后的犒賞。許多獎賞之中，最為突出和尊貴的，是一塊雕刻精美的翠玉獎碑。潘新對此玉碑極為珍惜，視為傳家之寶。

潘新年逾古稀，老來得女，可惜並沒有機會看她長大成人。潘瑞笙在寡母的呵護下，在書香門第的潘府成長，受到嚴謹良好的教育，並繼承了潘府的墨寶文物，包括了潘清的朝廷禮物。

潘瑞笙從小受到良好家教和西式教育。金陵大學畢業後在中學任教。她是一個聰慧多才且端莊賢淑的女子，曾為尹家大姊的中學教師。進門之後， 並無生育， 視家中的孩子為己出。集惠天資聰穎、長相可愛，深得繼母的寵愛。雖然當時物資缺乏，但潘母持家有方，生活尚能說過得去。一家和樂融融，頗得左鄰右舍和親戚朋友的讚譽。

可惜，幸福美滿的日子未能持續長久，僅僅一年左右，潘瑞笙突罹重病，長臥不起。當時全國局勢混亂，中日戰爭方興未艾，任職公家機關的尹父分身乏術，於是決定僱請一名女傭，把年約四歲的集惠和未滿三歲的弟弟，帶回成都祖家生活。

潘瑞笙原來得的是腸癌，當年醫藥資源遠不如今日，因而不幸於1939年底香消玉殞，尹父二度喪妻，家中孩子們又一次失去母親。

潘瑞笙在生命末期，將其父親留下的那塊玉牌，交給丈夫。雖然尹父後來再娶第三任太太陶母，但是一直守護好第二任太太遺留的紀念物。

1949年，中國大陸變色。尹父攜其眾多家眷從中國大陸撤退到台灣，在台退休後移居美國。那塊傳家王牌也跟著遠渡重洋來到美國，尹父從未丟失，一直不離其身。

尹父與陶母先後過世。遵照他們的心意， 玉牌傳交給了集惠，眾兄弟姊妹都慶幸玉牌傳承得人。自從玉牌離開清朝皇室，已超過150年， 它見證了持有人所經歷的奮鬥。這件有歷史意義的古物，由尹氏的血脈後代繼續保存，負起承先啟後的重任，發揚它的內涵精神。

潘母與尹集惠。（江上冰提供）
潘母與尹集惠。（江上冰提供）

見玉如見人，彷若時空交錯，集惠立即憶起繼母的容貌、聲音和獨有的溫柔。雖然潘氏並非生母，可是她們之間的母女之情，異常深刻，雙方相處的時間雖然短暫，卻留給集惠最美麗的童年回憶。

玉的雕琢技藝，巧奪天工，自是令人賞心悅目，更重要的是它的家族歷史、由來典故，以及繼母的愛，讓集惠每每睹物思人，始終沒有忘記繼母潘氏。1975年，在美國舊金山的一次鑑定得知，翠玉約200年前來自緬甸，當時估價美金數萬元。對於集惠而言，玉牌的錢值沒有太大意義，估值只是出於好奇。只是玉牌內涵著潘母的愛，潘府的薰育，以及尹父及陶母的無私，那才是無價的傳家之寶。

隨著年紀漸長，身體狀況不復當年，集惠已在多年前徵得家族的同意，把玉牌傳給長女芸兒。時光就像長了翅膀，如今女兒的女兒楊薇柳也已長大，快要上大學了。依據玉牌傳女的傳統，玉牌傳承到外孫女的手中，並為她講解玉牌的傳奇故事和傳承的意義，相信薇柳未來一定會繼續好好將它傳承下去。

在美國出生長大的外孫女也許目前還不太懂這塊玉牌的意義和價值，但是我相信，隨著年歲的增長她會的，就像芸兒一樣。這塊玉牌的傳承終將成為一個不朽的家族傳奇。

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