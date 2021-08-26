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阿縣售地運動家隊違法？ 州府調查

記者劉先進／綜合報導
州政府正在調查，以確認阿縣向運動家職棒隊出售部分競技場土地時，是否遵守加州的剩餘土地法律。圖為運動家一次活動現場。（記者劉先進／攝影）
州政府正在調查，以確認阿縣向運動家職棒隊出售部分競技場土地時，是否遵守加州的剩餘土地法律。圖為運動家一次活動現場。（記者劉先進／攝影）

舊金山紀事報報導說，州政府正在調查北加阿拉米達縣，以確認阿縣向屋崙運動家職棒隊（A's）出售部分競技場（Coliseum）土地時，是否遵守加州剩餘土地法律（Surplus Lands Act）。

阿縣有不到60天的時間向州政府做出說明。州法規定，在出售或出租土地前，必須考慮將公共擁有的剩餘土地用於建造可負擔房。2019年，阿縣議會投票決定以8500萬的價格，將其在競技場的所有權出售給運動家，分6年支付。

州住房和社區發展廳於8月19日致函阿拉米達縣行政官村西（Susan Muranishi），稱該廳沒有記錄顯示，阿縣在出售前按照州法宣布競技場地塊為剩餘土地或豁免剩餘土地，即沒有證據表明阿縣遵循了適當的協議。

阿縣必須在10月18日之前證明確有遵守法律，目前還不清楚阿縣是否需支付罰款。

競技場原本有三隻職業球隊，金州勇士搬到舊金山，突襲者遠走賭城，運動家考慮在屋崙港海濱建球館搬遷，但還在和屋崙市府就可負擔住房、基礎設施建設等談判。競技場155畝的土地，是屋崙最大的一塊公有土地，由市政府和縣政府共同擁有。市政府目前正在談判出售其在地塊的份額。市府工作人員說，在2019年發布了一份剩餘土地法通知。屋崙正在與開發集團談判，以開發地塊。

而運動家購買地塊後，計畫重新開發體育館的場地，包括公共公園、辦公和零售空間以及住房。

在州政府採取行動前，加州環境正義組織「更好社區環境」（Communities for a Better Environment）向住房和社區發展部門發出信件表示，打算起訴阿縣違反剩餘土地法的行為。

「更好社區環境」法律總監拉澤羅（Shana Lazerow）說，該組織不想購買土地，但希望縣政府遵守州法律。公共土地應繼續由公眾控制，市和縣應把重點放在租賃土地上，而不是出售。

拉澤羅說，競技場土地上的任何開發，必須包括為非常低收入的家庭提供可負擔得起的住房。這是一個關鍵問題，在縣府與運動家的處置協議中沒有明確規定。該地塊的任何開發都應包括至少15%的可負擔住房。若縣不遵守法律，加州可以徵收一些懲罰。她希望州政府能迫使縣政府撤銷土地出售，但目前還不清楚這是否可行。

州政府機構的信中說，他們被要求在提出這類要求時進行調查。如果看起來有任何不足之處，將為當地機構提供60天的時間來提供補充檔或糾正不足之處。

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