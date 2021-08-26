華埠音樂節 8/28花園角廣場登場

華埠音樂節主辦方與音樂表演者合影。（主辦方提供）

舊金山中華文化中心主辦的「華埠 音樂節」（Chinatown Music Festival）將在8月28日本周六登場。屆時將會有多個歌舞團隊在花園角廣場（Portsmouth Square）的戶外空間表演。活動獲得多個市府部門、基金會的支持，無需門票，完全免費，歡迎民眾參與。

今年活動的主題是「團結」。疫情 期間，華埠社區因反亞裔 暴力而遭遇重創，經濟復甦也受到影響。主辦方認為，面對挑戰，應該要融合多元文化，讓社區團結在一起，以跨流派的藝術形式慶祝各個社區的不同，加深外界對華埠、亞裔社區的理解。

當天表演會11時開始，直到下午5時。演出的團體和個人包括有Rebirth Canal、Chino Yang、Chris Songco、Lion Dance Me、29th St. Swingtet、The Autonomous Region和Barbary Coast Brass等。更多詳情可以點擊網頁：https://www.eventbrite.com/e/chinatown-music-festival-2021-tickets-166951876557。