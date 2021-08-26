智能手表數據 揭柏克萊跑者死前疑因中暑致譫妄

衛星定位系統報告顯示，柏克萊跑者克雷切克生前最後的移動情況異常。（電視新聞截圖）

柏克萊 跑者克雷切克（Philip Kreycik）上個月失蹤引發為期數周的搜救工作，官員24日表示，克雷切克可能在布利桑頓嶺地區公園（Pleasanton Ridge Regional Park）開跑約四個半小時後死亡。

根據舊金山 紀事報（Chronicle）獨家獲得的克雷切克Suunto智能手表衛星定位系統（GPS）數據報告，克雷切克是在7月10日上午10時49分在布利桑頓嶺地區公園開始跑步，頭30分鐘的跑步速度是經驗豐富的運動員 才有的速度。他在跑了約5哩後開始大幅減速，僅以0.62哩到1.24哩的時速移動，而且十分不穩定，以之字形和圓形的方式在一個偏遠的動物遊戲小徑中移動，最後完全停止。他最終停止的地方正是搜救人員一個月後找到他遺體的地方。

報告表明，克雷切克可能在跑步結束前已神志不清，而且可能在搜救人員出動前就已死亡。阿拉米達縣警局發言人凱利（Ray Kelly）表示，克雷切克可能是因為中暑出現了譫妄（delirium）症狀。

凱利說：「當地一些專家看過數據後認為，他很有可能發生與中暑有關的意外，導致他在失去知覺前產生幻覺，並以非理性方式行動。」

官員表示，報告數據並不包括可以得知死亡時間的心率偵測，可能是因為克雷切克停下來後立即死亡。

克雷切克的失蹤引發一場持續數周的地毯式搜索行動，包括出動數百名搜救人員和志工、搜救犬、無人機和飛機，最後在8月3日由一名志工在離克雷切克規畫的跑步路線四分之一哩的一棵樹下找到其遺體，這裡離其預定的跑步路線約1哩遠，但官員表示，這裡離Dublin Canyon Road的民宅僅數百碼。

凱利表示，他們現在還在等待毒物鑑定報告，但可能不會有定論。在沒有外傷的情況下，克雷切克的智能手表可能是能夠對發生在他身上的事情提供最全面答案的來源。凱利說：「他顯然發生了某種緊急狀況。」