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阿縣高院裁定：柏克萊加大招生人數不得超過去年水平

編譯組／灣區25日電
阿拉米達縣下令柏克萊加大凍結招生人數、停止興建校外教職員住房。(圖取自柏克萊加大官方臉書)
阿拉米達縣下令柏克萊加大凍結招生人數、停止興建校外教職員住房。(圖取自柏克萊加大官方臉書)

阿拉米達縣高等法院法官24日裁定，柏克萊加大必須將明年招生人數凍結至去年水平，且必須立即停止一項耗資1億2600萬元的擴建教室與教授校外住房計畫。

這項訴訟原由「搶救柏克萊社區」組織（Save Berkeley's Neighborhood）於2019年提出，控訴柏克萊加大擴建計畫將讓周圍環境更吵雜與擁擠。組織會長柏克渥伊(Phil Bokovoy)表示，法官已證明柏克萊加大擴增入學人數，將對周圍社區造成嚴重影響，他們在沒有公開通知或討論情況下，就做出決定。

法官命令要求柏克萊加大限制其2022-23學年度入學人數不得超過去年水平，也就是大學生與研究生共4萬2237人，理由是大學增加招生，對環境產生影響。法官賽利德曼(Brad Seligman)指出，柏克萊並未考慮到增加入學、對鄰近最窮困社區無家可歸者與住房的影響。

法官補充說，入學人數增加除了提高噪音水平與深夜派對，還會導致城市公園與街道擁擠，增加交通量以及警察維安、消防與健康服務成本。

法官命令也要求柏克萊加大修改2698 Hearst Ave的停車場計畫，該計畫可能產生環境影響。原本校方計畫在此地建設教職員住房並擴增高曼公共政策學院教室。柏克萊加大校長克里斯特(Carol Christ)認為，教職員住房是必須的，高曼學院主管也於2019年報告中指出，學院急需更多空間。

針對法官命令，柏克萊加大發言人瑪格洛夫(Dan Mogulof)表示，校方希望於6-8個月內滿足法官要求，並有信心相信法院終將通過校方進行擴建計畫。他表示，學校原預定現在開始進行建設計畫，但目前仍未開始。此外，有關入學人數考量，他強調，每年入學增長率不會超過1%。

「搶救柏克萊社區」訴訟是近年來針對柏克萊加大對所在城市產生影響的多起法律挑戰之一。今年7月，柏克萊加大同意於未來16年支付所在城市8264萬元，協助警力、消防安全與其他服務上增加的成本。作為交換，該市同意撤回反對學校增加招生的阻力，及對校方多項擴建宿舍與設施計畫的相關訴訟。

柏克萊加大 招生 警察

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