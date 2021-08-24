美西和統會 張靜靜接任會長

吳有義（左）在鄒永紅（中）的監交下，將會長交接給張靜靜。（和統會提供）

美西和統會22日舉辦會長交接儀式暨兩岸關係研討會，包括中國 駐舊金山總領事館副總領事鄒永紅、領事鄒陵、北加州山東同鄉會、全美和統會聯合會、北加州和統會、湖北同鄉總會、安徽同鄉會、蘇浙同鄉會、五湖四海聯合會、硅谷河南商會、河北商會、江蘇同鄉會、江蘇商會、全美山東同鄉總會、灣區美女會、夏威夷商會等社團的代表都參加致意。

會議由美西和統會副會長酈志堅主持。會長吳有義回顧了美西和統會成立12年來的工作，尤其2019年11月初成功舉辦了海峽兩岸高峰論壇暨全美和統會聯合會年會。另外也細數美西和統會去年以來，不斷支持中國和美國 抗擊新冠疫情的積極貢獻。

當日並舉辦會長交接儀式，在鄒永紅的監交下，吳有義將會長大印交給新任的會長張靜靜。張靜靜表示，未來一定不負眾望，團結一致為反獨促統作出新貢獻。吳有義則當選理事長。

鄒永紅表示，美西和統會在反獨促統方面取得的出色成績，尤其是兩年前所舉辦兩岸高峰論壇影響深遠，希望再接再厲。她並表示，中美兩個大國是和則兩利、鬥則兩傷，中美友好符合兩國人民和世界人民的利益。

灣區僑界代表袁建國、明瑛等人表示，將與美西和統會一起為兩岸和平統一而努力奮鬥。山東同鄉會創會會長張汝惟也祝賀美西和統會新一屆理事會，並為與會代表帶來了口罩，鼓勵大家進一步防疫保持身體健康。

全美和統會副秘書長鄒志強並在會議中就兩岸關係發表演講，題目是「美國撤軍放棄阿富汗 對台灣目前政治現狀的啟示」。鄒志強指出，蔡英文上台以來，不斷推行台獨路線，破壞兩岸關係，還從美國購買武器，妄圖以武拒統。」

他表示，美國花費萬億美元和先進武器培植了阿富汗政權20年，但卻深陷泥潭，不得不宣布撤軍。結果短短的幾天內首都喀布爾就被塔利班攻占，原政府人員如鳥獸散。台灣當局應該從阿富汗事件中吸取教訓並且悔悟，回到九二共識，一個中國的正確道路上。