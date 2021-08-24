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民進黨35周年 矽谷支黨部邀潘孟安9／26演講

記者李榮／灣區報導
屏東縣長潘孟安將是民進黨矽谷支黨部黨慶貴賓。（本報資料照片）
屏東縣長潘孟安將是民進黨矽谷支黨部黨慶貴賓。（本報資料照片）

民主進步黨即將慶祝創黨35周年黨慶，民進黨矽谷支黨部宣布，為慶祝黨慶以及自從去年9月起線上直播開播滿一周年，今年將邀請台灣連續兩年施政滿意度第一名、有五顆星縣長之稱的屏東縣長潘孟安作為今年黨慶的貴賓。由於全球持續受到新冠肺炎的影響，再加上最近Delta變種病毒肆虐，民進黨矽谷支黨部決定這次的黨慶還是採取線上舉行，確保每一個人的健康與安全。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦指出，潘孟安會藉由網路視訊直播的方式，以「如何提升城市的光榮感」為主題演講，與灣區的民進黨黨員及關心台灣的台僑一起分享這些年來自己對屏東縣的努力。內容預計包括：屏東縣政府團隊從台灣燈會、台灣設計展、全中運、屏東總圖、屏東縣民公園、勝利星村以及各地轉運站、特色遊具公園，以及減債嚴守財政紀律等，「多年下來，屏東集結眾人之力，將創新、美學、改變的種子，吹往山林、水域、城鄉甚至離島，銜了山，接了水，串了人，在逆境中創造契機，書寫獨一無二的屏東學，他讓屏東縣不再只是一個地名，而是一種品牌，更成衆人嚮往的生活風格。」

張正邦並指出，當天還大約會有20分鐘問答時間，想要潘孟安會親自解答問題，可以將問題電郵至到[email protected]，或透過民進黨矽谷支黨部臉書訊息留言。

黨慶時間：9月26日(日)下午6時至7時。可在臉書、YouTube、Twitch、Periscope等平台參加。

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