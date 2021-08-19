海外青年志工灣區分會 80學員結業發表成果

海外青年志工金山灣區分會完成培訓，並舉辦成果展。（記者李榮／攝影）

海外青年志工金山灣區 分會（FASCA-SF）今年度的新進志工僑社及文化培訓共有80位學員，先是進行線上課程，8月份於金山灣區華僑文教服務中心舉行實體課程，內容包括領導能力、醫學保健、台灣 亮點、團康活動、民俗文化及公民教育等，並於結業後舉辦成果展暨新卸任隊長交接儀式。僑教中心主任閻樹榮指出，感謝諮詢導師長期以帶領學員及籌辦各項活動、感謝家長鼓勵學員參加，期待學員將台灣文化精神帶到社區和校園中。

包括主任閻樹榮、副主任徐廣梅、僑務委員呂玉貞、魏德珍、諮詢導師陳安東、蘇淑蓉、北加州 中文學校聯合會會長李亭儀、副會長王婉君、課程講師、Senior FASCA、學員及家長等共120人都出席成果展。

結業成果展由諮詢導師蘇淑蓉帶領學員王佑文、李子安、蔡秉諺、林適安共同主持，首先由「台灣黑熊」、「梅花」、「台北101」、「玉山」等4組學員分別以隊呼展現小組精神與活力。接著由特色技藝小組表演扯鈴、民俗雜技、舞蹈、舞獅，展現出華裔子弟的活力及所學。

僑教中心介紹，這次課程包括閻樹榮介紹僑委會及僑教中心、陳安東介紹FASCA、文化種子教師劉麗俐談台灣防疫和台灣之光、眼科醫師陳建仁講授視力保健，並邀請金山灣區華人運動大會主委陳思如、北加州台灣工商會青商會前會長康宜㚬、北加州台灣文化體育協會前會長黃安立就有效溝通解決僑團問題與學員座談。

另外，還有Senior FASCA學員帶領團康活動、團舞I Believe，陳麗玲扯鈴教學、趙明技藝教學、彭樂雲舞蹈教學、鄒尚文舞獅教學、張國英篆刻藝術教學、馬嘉玲六佾舞教學，以及夢咖啡飲料店創辦人談中華美食等。佛利蒙市長高敍加、副市長邵陽、市議員黃潔宜、庫比蒂諾市議員魏虹等民選官員，也與學員分享華裔從政心得。聖他克克拉拉縣議員李洲曉、緊急行動中心信息官張繼月則對學員說明縣政府的公職工作。

80位學員經過線上與實體課程共22小時的培訓，正式成為2021-2022年的海外青年志工，結業式中閻樹榮頒發學員代表結業證書，並代表僑務委員會委員長童振源頒贈感謝狀予諮詢導師陳安東、蘇淑蓉。

閻樹榮表示，推動海外僑青傳承與發展一直是僑務委員會施政重點，無論新生培訓或文化技藝培訓講師，都邀請各領域專業講師擔任。期培育僑青優秀世代，經由社區服務與團隊合作，替僑社注入永續動能，共同推展僑務工作。

當日進行新團隊的交接。2020-2021隊長王佑文卸下重任，交給現就讀高中的呂晧文接任2021-2022年隊長，率領8位TA運作團隊。