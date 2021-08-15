只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家
種族歧視性的謾罵在何種情況下會成為一種犯罪？這是巴洛阿圖的一位美國亞裔餐館老闆在一位顧客怒斥她之後提出的疑問，客人發怒的原因，是她的餐館目前不接受現金。
這位顧客的失態發生在約兩周前：餐館老闆加德納（Lumi Gardner）在巴洛阿圖擁有一家日式餐廳Fuki-Sushi，由於疫情原因及人員短缺，顧客買單時她只接受電子支付，關於這一點的昭示，早已張貼在整個餐廳。
當該顧客生氣時，加德納說她本會對他破例處理，但顧客居然得寸進尺。她說，顧客稱她不收現金是「非美國人」，並連連發問：「你在哪裡出生？你是在這裡出生的嗎？」加德納說，「我甚至不想用回答來向他澄清。」
顧客繼續咆哮：「你在這裡上過學嗎？你不屬於這裡，回你的國家去吧。」
加德納事後打電話給警察，說她擔心這個人可能會再回來。但巴洛阿圖警方說，他們已經進行了調查，發現 「並非犯罪。」並補充說，警方譴責仇恨的行為。但警方也說，根據州法律，有預謀的仇恨犯罪與受言論自由保護的辱罵的仇恨事件之間，是有區別的。
「當聽到這個回答時，我的心沉了下去。」巴洛阿圖市議員田中（Greg Tanaka）說。他說，需要有更多的人站出來，對現狀進行變革。「我認為我們需要更多的代表，需要更多的人參與進來。」
加德納說，這一事件造成了傷害，但更可怕的是，這個人還會對其他人做同樣的事。她需要為她的員工說話，她把他們視為家人。
「他們說：Lumi，你在這裡出生的，這事情還會發生在你身上，那麽，同樣的事也一樣會發生在我們的孩子身上。這話對我的觸動很深。」加德納說。
事件曝光後，加德納得到了來自社區的很多支持，並在Facebook上開設了一個頁面，人們能在那裡捐款，以幫助制止仇恨。
警方說，如果有人感覺受到威脅，但沒有受到身體上的傷害，他們可以尋求禁制令。
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