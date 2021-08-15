只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

種族歧視 性的謾罵在何種情況下會成為一種犯罪？這是巴洛阿圖的一位美國 亞裔餐館老闆在一位顧客怒斥她之後提出的疑問，客人發怒的原因，是她的餐館目前不接受現金。

這位顧客的失態發生在約兩周前：餐館老闆加德納（Lumi Gardner）在巴洛阿圖擁有一家日式餐廳Fuki-Sushi，由於疫情原因及人員短缺，顧客買單時她只接受電子支付，關於這一點的昭示，早已張貼在整個餐廳。

當該顧客生氣時，加德納說她本會對他破例處理，但顧客居然得寸進尺。她說，顧客稱她不收現金是「非美國人」，並連連發問：「你在哪裡出生？你是在這裡出生的嗎？」加德納說，「我甚至不想用回答來向他澄清。」

顧客繼續咆哮：「你在這裡上過學嗎？你不屬於這裡，回你的國家去吧。」

加德納事後打電話給警察 ，說她擔心這個人可能會再回來。但巴洛阿圖警方說，他們已經進行了調查，發現 「並非犯罪。」並補充說，警方譴責仇恨的行為。但警方也說，根據州法律，有預謀的仇恨犯罪與受言論自由保護的辱罵的仇恨事件之間，是有區別的。

「當聽到這個回答時，我的心沉了下去。」巴洛阿圖市議員田中（Greg Tanaka）說。他說，需要有更多的人站出來，對現狀進行變革。「我認為我們需要更多的代表，需要更多的人參與進來。」

加德納說，這一事件造成了傷害，但更可怕的是，這個人還會對其他人做同樣的事。她需要為她的員工說話，她把他們視為家人。

「他們說：Lumi，你在這裡出生的，這事情還會發生在你身上，那麽，同樣的事也一樣會發生在我們的孩子身上。這話對我的觸動很深。」加德納說。

事件曝光後，加德納得到了來自社區的很多支持，並在Facebook上開設了一個頁面，人們能在那裡捐款，以幫助制止仇恨。

警方說，如果有人感覺受到威脅，但沒有受到身體上的傷害，他們可以尋求禁制令。