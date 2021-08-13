我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

北加州中文學校聯合會訪世界日報 交流教育理念

記者李榮╱密爾布瑞報導
北加州中文學校聯合會團隊訪世界日報。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會團隊訪世界日報。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會長李亭儀、副會長王婉君等中文學校聯合會理事團隊，12日拜訪世界日報舊金山社，由副社長楊大德接待。雙方聊到中文學校聯合未來規畫，楊大德也介紹聯合報系向來支持教育的社會理念，並期待未來進一步深化合作。

新上任的北加州中文學校聯合會會長李亭儀是中華文化學習中心負責人，曾擔任北加州中文學校聯合會副會長、北加州祭孔大典委員會財務、慈濟奧克蘭培訓組副組長等職。副會長候選人王婉君是國立台灣師範大學工業教育系學士、柏克萊加大工業工程系碩士，過去曾擔任國際傑人會美國總會會長、北加州中山女高校友會會長。

李亭儀指出，北加州中文學校聯合會與世界日報過往經常合作，也非常感謝世界日報長期對於中文學校聯合會的支持。今年度聯合會還將參加或者舉辦多項活動，包括祭孔慶祝教師節大會、優良教師表揚大會、國慶繪畫比賽、升旗典禮、行政營、漢字之美說故事講寓意比賽、海報燈籠比賽、迎春揮毫、學術比賽、多媒體簡報比賽、成語比賽、夏令營等。

舊金山世界日報副社長楊大德表示，聯合報系向來對於教育議題就很重視；在台灣的媒體之中，也是少數保持教育版面的媒體，「台灣聯合報對於教育本來就非常支持，我們也認為這是我們的責任。」

加州 北加 教育

上一則

邱信福立法回顧 嚴懲仇恨犯罪 要求警察、執法部門介入

下一則

灣區出走人口新難題…逃避都市高房價 又面臨山火危機

延伸閱讀

2021秋季教育專刊8月20日隨報附贈

2021秋季教育專刊8月20日隨報附贈
美國佛教聯合會 捐布碌崙瑪摩利醫院12萬元

美國佛教聯合會 捐布碌崙瑪摩利醫院12萬元
華盛頓同鄉會聯合會 14日辦開學安全講座

華盛頓同鄉會聯合會 14日辦開學安全講座
7/30世界日報牛年理財系列講座 中獎名單

7/30世界日報牛年理財系列講座 中獎名單
僑務委員魏德珍 舉辦中文學校感恩活動

僑務委員魏德珍 舉辦中文學校感恩活動

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題