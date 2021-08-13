北加州中文學校聯合會訪世界日報 交流教育理念
北加州中文學校聯合會長李亭儀、副會長王婉君等中文學校聯合會理事團隊，12日拜訪世界日報舊金山社，由副社長楊大德接待。雙方聊到中文學校聯合未來規畫，楊大德也介紹聯合報系向來支持教育的社會理念，並期待未來進一步深化合作。
新上任的北加州中文學校聯合會會長李亭儀是中華文化學習中心負責人，曾擔任北加州中文學校聯合會副會長、北加州祭孔大典委員會財務、慈濟奧克蘭培訓組副組長等職。副會長候選人王婉君是國立台灣師範大學工業教育系學士、柏克萊加大工業工程系碩士，過去曾擔任國際傑人會美國總會會長、北加州中山女高校友會會長。
李亭儀指出，北加州中文學校聯合會與世界日報過往經常合作，也非常感謝世界日報長期對於中文學校聯合會的支持。今年度聯合會還將參加或者舉辦多項活動，包括祭孔慶祝教師節大會、優良教師表揚大會、國慶繪畫比賽、升旗典禮、行政營、漢字之美說故事講寓意比賽、海報燈籠比賽、迎春揮毫、學術比賽、多媒體簡報比賽、成語比賽、夏令營等。
舊金山世界日報副社長楊大德表示，聯合報系向來對於教育議題就很重視；在台灣的媒體之中，也是少數保持教育版面的媒體，「台灣聯合報對於教育本來就非常支持，我們也認為這是我們的責任。」
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