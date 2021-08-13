北加州中文學校聯合會訪世界日報 交流教育理念

北加州中文學校聯合會團隊訪世界日報。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會長李亭儀、副會長王婉君等中文學校聯合會理事團隊，12日拜訪世界日報舊金山社，由副社長楊大德接待。雙方聊到中文學校聯合未來規畫，楊大德也介紹聯合報系向來支持教育 的社會理念，並期待未來進一步深化合作。

新上任的北加 州中文學校聯合會會長李亭儀是中華文化學習中心負責人，曾擔任北加州中文學校聯合會副會長、北加州祭孔大典委員會財務、慈濟奧克蘭培訓組副組長等職。副會長候選人王婉君是國立台灣師範大學工業教育系學士、柏克萊加大工業工程系碩士，過去曾擔任國際傑人會美國總會會長、北加州中山女高校友會會長。

李亭儀指出，北加州中文學校聯合會與世界日報過往經常合作，也非常感謝世界日報長期對於中文學校聯合會的支持。今年度聯合會還將參加或者舉辦多項活動，包括祭孔慶祝教師節大會、優良教師表揚大會、國慶繪畫比賽、升旗典禮、行政營、漢字之美說故事講寓意比賽、海報燈籠比賽、迎春揮毫、學術比賽、多媒體簡報比賽、成語比賽、夏令營等。

舊金山世界日報副社長楊大德表示，聯合報系向來對於教育議題就很重視；在台灣的媒體之中，也是少數保持教育版面的媒體，「台灣聯合報對於教育本來就非常支持，我們也認為這是我們的責任。」