僑委會青商潛力之星選拔 吳家宇獲獎

全球青商潛力之星得主吳家宇（左起）獲處長賴銘琪頒獎。（僑教中心提供）

中華民國僑務委員會為協助海外青商茁壯發展、因應快速變動的國際趨勢與經營管理需求，今年首度舉辦「海外青商線上諮詢服務」並推出「全球青商潛力之星選拔賽」，邀請40歲以下的海外青商企業負責人或高階經理人參與評選。全球青商潛力之星選拔賽選拔結果出爐，共有30位優秀青商企業家取得「全球青商潛力之星」殊榮。吳家宇獲選為灣區 的其中一位獲獎者。

僑委會指出，為表對本活動之重視，這次特別邀集專家賢達組成評審委員會，依青商企業的組織定位、營運創新、市場行銷及財務治理等四項指標進行遴選。最後選出30位優秀獲獎，其中女性共有13人、男性則為17人。

中華民國僑委會委員長童振源透過書面指出，青商是台灣 寶藏、未來潛力無窮。為協助全球青商茁壯發展，對接台灣與僑界優勢、提升青商能量，因此僑務委員會這次首度舉辦「全球青商潛力之星選拔賽」，邀請40歲以下的海外青商企業負責人或高階經理人一起PK。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪11日親自為吳家宇頒獎，南灣僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅等人也都到場祝賀。賴銘琪指出，青年創業非常有價值，而吳家宇是青年創業的楷模，將創意實際發展成為商機，也幫助更多年輕人能夠展現能力。同時，賴銘琪也肯定吳家宇經常參與僑社活動，活絡社區。

吳家宇是北美洲台灣商會聯合總會青商部的第18屆會長，他也創辦了MVP Fastlane公司。吳家宇介紹，MVP Fastlane是一站式新創軟體服務公司，開發設計軟體服務客戶，也串接台灣與美國 的資源。他並表示，近來推出的平台服務，更替台灣創造了工作機會，協助美國新創公司落地台灣，在台灣找適合的人才。