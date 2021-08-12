紐森線上會亞裔傳媒 催票反罷免

紐森會見亞裔傳媒代表，催票反罷免。（視頻截圖）

面對罷免威脅，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）召開線上發佈會，會見加州亞裔 傳媒代表。他呼籲亞裔社區選民的支持，催票反對罷免。

罷免州長的選舉將會在9月14日舉行，目前選務處已經陸陸續續發出了選票到選民家中。選票上只有兩個問題，是否支持罷免，以及若是罷免之後的替代州長人選。

紐森講話中講述了加州的各項成就，同時他強調亞裔社區對於加州多元化的重要性。他指出，加州經濟強盛，國際商貿領先全美。同時在防疫方面，他也一直在推動疫苗政策。

他特別指出，多元化是加州的長處，自己在舊金山長大，華裔社區、亞裔社區令他無比驕傲。他也特別回憶到2003年舊金山市長選舉時，自己險勝對手Matt Gonzalez。當時他在選舉之後的第二天就特別到了舊金山華埠感謝選民。

但是他也知道亞裔社區曾經遭受歧視，無論是歷史上的排華法案，還是如今的反亞裔仇恨暴力事件的浪潮。紐森表示，他在州政府預算中重點投入了反對亞裔仇恨的項目，比以往都高了很多。

2021年並非是傳統的州長選舉年，而且9月14日的選舉也並非是傳統的初選或者是11月大選的日子。紐森強調投票率會是關鍵，希望大家都出來投票。目前不同的民調都有不同說法，選情緊咬，紐森也積極在對外競選，他籌集的資金也超過對手的總和。

加州總檢察長、菲律賓裔的邦塔（Rob Bonta）也出席會議，盛讚紐森幫助亞裔社區。邦塔獲任命時正是反亞裔浪潮時期。後來州長順應亞裔社區的呼聲，委任了亞裔的邦塔出任州總檢察長。