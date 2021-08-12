州長回應屋崙請求 擴資源遏罪案 暗示不會宣布緊急狀態

州長紐森（左）11日表示，回應屋崙市長薛麗比（右）和社區的請求，將安排加州巡警等資源到屋崙，遏制犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

東灣屋崙 （Oakalnd，也譯奧克蘭）近期罪案飆升，華埠深受其害。華埠商會主席陳錫澎日昨聯合藍天使義工呼籲，要求州長紐森 宣布屋崙進入緊急狀態，並在包括華埠的屋崙街道上部署公路巡警（CHP）巡邏，以阻止飆升的搶劫和暴力襲擊。

州長紐森11日在訪問屋崙一間小學時暗示，不會宣布屋崙進入緊急狀態，他說，一個人不需要通過宣布緊急狀態，來主張需要正面解決的危機的嚴重性。但表示，市長有類似的正式請求，請求會得到支持，將有包括巡警、調查員在內的很多資源幫助屋崙解決罪案飆升。比如，加州 有5個特遣隊，有2億元撥款支持收集證據解決街頭犯罪，投入了1.65億元專門用於解決加州的仇恨亞裔問題，還有價值5000萬元的安全基金，用於幫助文化機構確保場所的安全。

市長薛麗比11日晚給本報的聲明中說，州長已批准了她的請求，向屋崙的主要商業走廊和國際大道（International Blvd）沿線提供額外的加州巡警交通執法資源。薛麗比表示，正在回應居民對更多執法安全的要求。將繼續尋找一切資源，繼續努力在屋崙警局獲得足夠的人員配置，特別是在調查方面。

陳錫澎表示，舉行記者會呼籲的10日晚上，市長薛麗比反應十分快捷，就和紐森有過見面，提及需要增派人手巡邏。州長已同意安排加州巡警到屋崙。雖然州長沒有宣布屋崙進入緊急狀態，但卻承諾投放資源維護治安，這讓人欣喜。此外，聯邦煙酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)也安排了調查員到華埠辦案。

2021年至今，屋崙發生77起兇殺案，352起槍枝襲擊，比去年增長58%。槍擊案332起，比去年增長70%。有292起劫車，比去年增長99%。1552單搶劫，比去年增長14%。屋崙也被稱為全美最危險的城市之一。罪案飆升，華埠首當其衝，才有陳錫澎呼籲州長宣布緊急狀態、投放資源一事。

州長紐森面臨罷免選舉。但最近四處走訪，出現在抗疫和撲滅山火的第一線。他表示，加州有五個特遣隊，與加州公路巡警、州司法廳、縣和地方當局積極合作，解決犯罪飆升問題。就正式的宣布調配巡警、支持屋崙問題，他剛剛和屋崙市長薛麗比有過交談，薛麗比也向州長辦公提出了相關的正式請求。「我告訴她，可以期待這個請求的結果。」

紐森表示，將做出更多工作，幫助地方緩解暴力問題，不僅包含現有的打擊零售業盜竊特遣隊，打擊車輛盜竊區域特遣隊、重大犯罪特遣隊等，還將繼續提供人力、巡警之外的資源，比如K-9警犬、調查支持等。

紐森強調，一個人不需要通過宣布緊急狀態，來主張需要正面解決的危機的嚴重性。這正是加州在今年的預算中所做的，通過名為CalVet的計畫，為基於收集證據的街頭外展行動提供2億支持。去年，加州在這個項目上投資900萬元，今年投資2億元，以解決街道上的犯罪和暴力問題。

紐森說，他自豪於在舊金山長大，當地有全美最大比例的亞裔人口，有幸當選過舊金山市長。他一直積極地譴責上屆政府的種族化言論，以及美國正在發生的分裂和分化問題，特別是反亞裔言論。針對亞裔社區，加州做了一些很重要的事情。比如，投入1.65億專門用於解決仇亞問題，這在州歷史上史無前例。加州在追究肇事者責任方面很認真，州府也將繼續與地方政府合作。

紐森說，感謝薛麗比的領導和她在要求州府方面提供更多幫助的果斷，她會得到這些支持。上述這些資金可以使用，相關項目在預算中被緊急通過。加州還有一筆額外的、價值5000萬元安全基金，用於幫助文化機構確保場所實體的安全，幫助人力資源部門應對仇恨敵意的情況。所有這些資源都是嶄新、可申請的。且額外的執法資源將安排到屋崙。