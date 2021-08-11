度過疫情難關 金山華埠8/21、22日辦祈福消災法會

今年的第二屆法會，獲得華埠僑界大力支持。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 將於8月21日（周六）和8月22日（周日）一連兩天舉行祈福消災法會，期盼華裔 社區能夠健康度過疫情 難關。

由中華總會館、妙蓮仙館（Lotus Taoism Institute）、柔功門聯合主辦，華埠歷史文化協會協辦的中元法會，已經是第二次在華埠舉行。與去年的街會巡遊不同，今年兩天的法會都在室內舉行，地址是華埠勝利堂（829 Stockton街）。

妙蓮仙館高嗣正道長歡迎僑胞前來參加法會。（記者李晗 / 攝影）

華埠僑領李殿邦說，法會的目的是祈求健康，也感謝妙蓮仙館的合作，希望華裔社區平安、獲得庇佑。妙蓮仙館的高道長說，感謝僑界支持，借用勝利堂的地址來舉辦這個活動。他指出，今年會有很多文化類型的活動，推廣中華文化，同時也有慈善齋宴。他歡迎僑胞參加，保佑身體健康。

具體的活動信息是，法會在8月21日周六上午10時開始，舉行「道德舍利供天法會」，宣揚中國道德文化，舍利子淨化天地，酬謝神恩。第二天的法會是在8月22日周日上午10時開始，舉行「讚星轉運」，祈求神福庇佑，四季平安。當天也會派發福米以及神福禮品（數量有限，派完即止）。此外，獲得餐券的民眾，當天也可以參加慈善福壽康寧齋宴。

去年疫情嚴峻，令華裔社區充滿憂慮。農曆7月時，中元節與盂蘭盆節期間，妙蓮仙館舉辦了系列活動，同時也在華埠首次舉辦巡遊活動，為眾生祈福，消災解難。

今年妙蓮仙館也將在8月12日至8月18日一連七天舉行「盂蘭法會」，歡迎民眾查詢功德超渡事宜。仙館位於日落區，地址是：2036 Taraval街，電話是415-665-5389。