熱心公益數十年 慈善家姜俊生辭世 享壽91歲

2013年，「稚輝基金會」向APAPA和FCSN捐款。左起為尹集成、姜太太、姜俊生、陳慧明。（本報檔案照片）

知名灣區慈善家姜俊生（Johnson Chiang）日前因病辭世，享壽91歲。姜俊生生前投身公益數十年，創辦過基金會，幫助弱勢群體，也為不少社團機構捐款。

姜俊生來自台灣 ，1970年代來美國 後，曾創辦「國際製造公司」，從事自動機械加工業，在美國奮鬥並投身慈善公益服務幾十年的時間。

慈善家姜俊生因病辭世，享壽91歲。（家屬提供）

加州議會也將對姜俊生作出致敬。議會致敬公函中寫道，姜俊生傑出的一生，跨越了90多年，對加州、中國大陸、台灣的慈善團體產生了重大影響。姜俊生向各地團體、國際非營利組織慷慨捐贈，幫助了無數人。 「姜俊生為他人服務的奉獻精神值得稱道。感謝他一生的貢獻。」公函中寫道。

亞太公共事務聯盟（APAPA）就是曾經的受惠方之一。本報2013年曾經報導，姜俊生創辦基金會舉行晚宴，灣區各界嘉賓150多人出席晚宴。會上基金會向APAPA 和華人 特殊兒童之友（FCSN）等組織捐款。對於姜俊生離世的消息，APAPA也深表悲痛，感激他的一生奉獻。

姜俊生是APAPA創辦人尹集成姊夫的哥哥。尹氏兄弟都稱他「姜二哥」。姜俊生退休後，他於2008年左右以畢生積蓄創辦慈善組織「美國稚輝基金會」（Jyh Huai Foundation），以父親姜稚輝命名。基金會成立以來，一直在台灣和美國從事公益活動。

本報2013年曾經報導，談到基金會的成就，姜俊生當時表示，看到有很多人需要幫助，他一直捐款給台灣貧困地區學校，以及照護先天殘障學生的學校。同時也頒獎學金。曾獲中華民國的政府部門多次表揚。

尹氏家族的尹集成先生說，姜俊生是典型的「白手起家」的企業家，和許多高科技工程師或年輕留學生不同，他來美國時年齡已經比較大，也沒有拿過美國的學位。姜俊生在美國的創業，走的是與一般華人完全不同的路。 「他白手起家打拚之餘，仍不忘回饋社會，很不容易。」

尹氏家族的另一位成員尹集憲說，姜俊生以畢生積蓄創辦基金會時，也詢問有關捐款對象的問題。尹集成推薦亞太公共事務聯盟和華人特殊兒童之友，因為它們是華人在政治界和社會上很有代表性的成功組織。此外他還捐款給密爾比達老人組織。前不久姜俊生還提供1萬多元獎學金給年輕學子。