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歷經市大學裁員減課 舊金山捍衛粵語教育運動不停歇

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）

許多海外華僑均是說粵語（廣東話），舊金山的粵語華僑更是占多數。然而就是在舊金山，捍衛粵語教育的運動也持續在進行中。

年初，舊金山市立大學（City College）因為財政赤字而準備裁員和縮減課程，粵語教育的課程則面臨重重危機，甚至傳出消息指相關課程可能永久停開。隨後粵語班學生、醫護人員關美欣（Julia Quon）發起保留粵語教育的團體，在線上積極發聲，也獲得不少媒體報導。

關美欣是美國出生的華裔ABC，父母則是香港移民。她表示捍衛粵語的的運動，會是一場艱苦的鬥爭。當時她也發起線上的簽名活動，短短時間內獲得大量支持。最終市立大學的裁員風波通過職員減薪而平息，粵語課也獲得臨時保留。

關美欣在線上發起的保留粵語（廣東話）的運動。（取自網站）
關美欣在線上發起的保留粵語（廣東話）的運動。（取自網站）

如今開學在即，據悉市立大學將會開設兩門粵語課程，分別是初階粵語口語（Beginning Conversational Cantonese）以及中階粵語口語（Intermediate Conversational Cantonese），而且兩門課都已經爆滿，想要報名的同學只能進入輪候名單。

雖然課程恢復，但是捍衛粵語的團隊認為抗爭不能停止。在關美欣所設立的網站上也直接寫道「這並不意味抗爭結束！」

一方面，市立大學的財政赤字問題始終未有得到妥善解決，也就是粵語課程在未來的學年中依然還是會有被砍掉的風險；另一方面，目前美國的大學教育中，更加注重國語（普通話）的教學，這意味著市立大學的粵語課程學分，未必能夠成功轉去四年制大學中，而這讓市立大學對粵語課的投入意願降低。

據悉，加州州立大學（Cal State）系統的學校承認粵語課程，而加州大學（UC）系統則不承認。

舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）

關美欣也指出，現在需要大家一起向市立大學的官方發信，希望至少能夠讓粵語課程擁有一個證書項目。也就是修讀完相關課程後，可以獲得證書。但根據主流英文媒體的報導，市立大學設立一個證書項目其實並非易事。主要的原因就是粵語課在四年制大學中的接受度、粵語證書能夠幫助學生找工作的程度。相關詳情可見：https://tinyurl.com/savecantonese。

早前史丹福大學（Stanford）裁剪粵語教師與課程的新聞，在華裔社區鬧得沸沸揚揚。在社區的抗爭之下，史丹福大學後來恢復了相關課程。

教育 舊金山 加州大學

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