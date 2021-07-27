FBI、ATF 助阿縣打擊屋崙華埠犯罪

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，希望鼓勵所有立法者和執法機構合作打擊犯罪，讓肇事者付出代價。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 商會主席陳錫澎，26日聯合聯邦調查局（FBI）舊金山 分局主管費爾(Craig Fair)、聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)舊金山分局主管格曼（Patrick Gorman）、阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）、屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）等26日舉行記者會，宣布將對犯罪採取強硬立場，合力打擊屋崙華埠乃至整個城市頻繁發生的持槍搶劫和槍枝暴力事件。

華埠過去兩周6起搶劫，15日和16日的搶劫甚至發生在華埠9街夾Harrison街幾乎同一地點，震驚社區，記者會也選擇在該地舉行。陳錫澎表示，有些在華埠的犯罪時間快，且幾乎沒有後果。希望鼓勵所有立法者和執法機構合作打擊犯罪，讓肇事者付出代價。

現場宣布，將利用「亞裔犯罪線索獎勵基金」（Crimes Against Asians Reward Fund）懸賞5000元，希望市民提供線索，抓住15日和16日的兩起搶劫嫌犯。

阿姆斯壯表示，過去三個月，搶劫案平均增長15%。目前劫車案比去年同期增長95%。到目前為止，搶劫有1500起，兇殺案75起。華埠發生的搶劫令人震驚，老人走在街上，被人推倒在地毆打。警局目還沒抓獲嫌犯，警方發布了監控錄像，希望公眾提供幫助，抓捕嫌犯。為加強安全，從上周六開始，有3到4名警員巡邏華埠。

巡警警力 事關預算資源

對於本報提問每次發生罪案後，巡警回歸。而罪案減少後，巡警又撤掉的問題。阿姆斯壯表示，這事關預算。警局只能利用現有資源工作。只要有資源可以讓警員加班，就有巡警在華埠。警員也會增強在街道的出現頻率，直到問題得到緩解。我們需要向準備在華埠犯罪的人發出訊息，來到這裡，會被逮捕。希望這個消息會得到共振，大家生活恢復正常。

屋崙警長阿姆斯壯表示，過去三個月，搶劫案平均增長15%。目前劫車案比去年同期增長95%。（記者劉先進／攝影）

費爾表示，聯調局發現全國針對亞太裔的仇恨犯罪 和暴力事件在增加，比如駭人聽聞的襲擊老人事件。從2019到2020年，聯調局啟動的仇恨犯罪案件，在全國增長63%，且還在上升。過去兩周，聯調局舊金山分局啟動兩項新的仇恨犯罪調查，涉及對亞太裔社區的偏見。調查仇恨犯罪是聯調局的最高優先事項之一。雖然聯調局擁有聯邦管轄權，但調查仇恨犯罪將與地方執法機構緊密合作，研究每個案件的事實，並找到最佳行動計畫，對暴力犯罪者提出最嚴厲的指控。

該局將與屋崙警局、阿縣地檢處和聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局合作，重點針對暴力犯罪者。積極追捕涉及槍枝的犯罪行為，如商業搶劫、銀行搶劫、非法持有毒品和犯罪組織相關的兇殺案，並與大區執法夥伴的各種工作隊協調。該分局已繳獲130多件槍枝，並逮捕170多名暴力犯罪者。

跨區合作 取締非法槍枝

格曼說，司法部啟動了跨轄區的槍械販運打擊隊。舊金山灣區和沙加緬度地區是重點區域之一。執法重點是，確定非法販運槍枝的來源，然後通過其他州和多個執法機構在內的跨轄區合作，瓦解販運計畫和網路，減少和防止槍枝暴力，確定調查和起訴違法個人和槍械供應商。

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）表示，因為疫情，加州最高法院法官曾決定，將被指控槍枝犯罪等罪行（受到指控但尚未審判的輕罪和較低級別重罪）的嫌疑人保釋金確定為0，即無需保釋金就釋放。阿拉米達縣地檢處與法院商討決後，改變保釋金規定。如果某人因為非法持有槍枝，或任何涉及槍枝的罪行被捕，保釋金定為5萬，而非無保釋金釋放。讓那些因槍枝犯罪被捕的人，在等待審判時繼續待在監獄，不至於出來危害社區。

歐瑪麗說，考慮到針對亞裔社區的犯罪行為上升，春節前後，阿縣地檢處成立特別響應小組，由首席助理地檢長埃斯波西托（Annie Saadi Esposito）領導，她能講國語，方便和亞裔受害者交流。地檢處受害者證人計畫，服務超過100受害者，相關最新案件多數肇事者還沒有確認。待處理案件有15個，有多個受害者。阿縣地檢處希望警方逮捕罪犯，地檢處再依法起訴。