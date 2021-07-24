從當司機開始 杜兆明闖旅遊一片天

杜兆明（右）很感謝太太的支持。（杜兆明提供）

北加州台灣 工商會前會長、經營美加旅遊的杜兆明，本業學的是電子工程（EE），早年曾擔任電腦維修工程師，幾經輾轉後移民加拿大 才進入旅遊業。新移民為了生存重新開始，他從旅遊巴士起家，逐步擴大事業根基，也成為灣區最具規模的華人旅行社之一。

杜兆明回憶，當年台灣經濟活絡蓬勃的時候，他放下工程師的本業，跟朋友合開紡織廠，不過經營不易，一年後就關門。為了還清當時開工廠時借的債務，他轉而經營洗衣店。沒多久因為父母親移民加拿大，他也決定透過技術申請移民，「我那時已經結婚了，不能跟父母同時移民。還好當時加拿大正在全世界選200多名懂通訊的人才移民。我用這個資格申請﹐跑去香港面試居然通過了。於是賣掉洗衣店﹐帶著一家人前往溫哥華重新開始。」

「雖說是技術移民，但我在那邊找不到工作，哈哈。」杜兆明指出，到了溫哥華才知道，那時當地電子通訊產業並不算活絡，不容易找到相關工作，許多移民過去的台灣人都是有錢人、沒有經濟壓力，沒事不是打高爾夫球就是遊山玩水。他有養家的壓力，無計可施下只得去成衣廠上班，晚上還回學校唸電機碩士，「我就這麼白天燙衣服，晚上上課。不過，成衣廠工資有限，心想這樣下去不是辦法，幾個月後便買了一間漢堡店，我做廚房，太太在前面招呼客人，但生意只算差強人意。」

移民加拿大約半年後，岳父母從台灣到溫哥華看女兒、女婿與外孫，見一家人生活辛苦，建議他們不如乾脆回台灣發展。但杜兆明堅持還是想要留在北美闖蕩，岳父便借了一些錢給他當學費，去考巴士司機的執照，也成為杜兆明進入旅遊業的開端。

杜兆明說，當時台灣人到洛磯山脈旅游的風氣很盛，他就邊開車邊當導遊，頻藉著豐富的景點介紹，並穿插一些笑話放鬆大家的情緒，事業愈做愈順。1998年一家人搬來灣區，他先幫人打工，隔年就開了美加旅遊一路至今。

「說實話，我自己不是很會讀書，也不喜歡當工程師，我覺得自己比較適合與人接觸。」杜兆明表示，行業的機會其實某方面也是時代的趨勢，那時旅遊市場大，參加旅行團的風氣又盛。再加上太太一直非常支持，在旁幫忙從不叫苦，上天也很眷顧，公司能順利經營至今。

過去十多年來網路愈來愈普及，加上這一年多來新冠肺炎（COVID-19）重創旅遊業，不少灣區知名的同業不是直接退出市場，就是暫停運作，當然美加旅遊也承受不小的壓力。杜兆明坦言，網路加上疫情確實加速傳統旅遊業的式微，更何況原本傳統旅遊業的客群就已經是對於電腦不太熟悉、思維較為保守、又對陌生環境比較懼怕的中老年人。但現在旅遊基本停滯、而中老年人又是病毒危險族群的情況之下，傳統旅遊業想要服務客人，也沒有太多客人可以服務。

「這說穿了也是時代的交替，現在年輕人喜歡小眾旅遊、自己設計行程，大巴士的團體遊不那麼吃香。」杜兆明分析，未來旅遊業可能會走兩個極端，也就是資金雄厚的大企業所支撐的大型旅遊網站、配合完整全面的後勤服務與客服，或者是光譜的另一端：個體化的一人公司。中小型的旅行社生存空間則被嚴重壓縮，「這不叫悲觀，這是時代。我們要看清未來的發展輪廓，而美加則會順勢而為。」

杜兆明小檔案

美加旅遊負責人

英文名：Johnson Tu

經歷：北加州台灣工商會會長