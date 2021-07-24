中華總會館、中華慧妍總會 頒青少年獎學金

中華總會館、中華慧妍總會2021年獎學金頒獎典禮，眾多獲獎學生與來賓出席。(僑社記者謝潤琴╱攝影)

日前在中華總會館，舉行了中華總會館、中華慧妍總會2021年獎學金頒獎典禮。中華總會館總董余健全、中華慧妍總會會長徐蘭英、中華慧妍總會獎學金活動大會主席柯維玲、主要捐贈人李啟文顧和愛心捐贈人士出席，並為獲獎學生頒發獎杯和獎學金。

獲得優秀獎的代表何卓霖（Karen He）和李卓玲（Holly Lee）發表獲獎感言致謝。她們表示，感謝中華總會館，中華慧妍總會館的聯合幫助，今後會把這份力量繼續傳遞下去，更多的回饋世界，回饋給華人的社區建設。

現場還頒發勤奮獎5名、傑出獎17名。與往年的有12-16名獲獎者情況不同的是，今年有27個學生的成績入圍 ，且每個都是品學兼優。徐蘭英介紹，中華總會館與中華慧妍總會聯合主辦的青少年獎學金評比，已經辦了二十多年，因去年受疫情 影響被迫中斷。今年參與報名的學生非常積極踴躍，成績也是前所未有的優秀。

這曾讓會長徐蘭英很為難，考慮到當中有不少學生來自困難家庭，她最終還是決定破例頒發。余健全得知獎金有限的情況後，立刻做出了私人捐贈的決定。為了解決捐贈資金的困難，主要捐款人李啟文宣布，明年將向獎學金捐款1萬8000元。

余健全在頒獎現場，表達了對獲獎學子們的深切關懷和期盼之情。他說道，「華埠 以你們為榮，希望你們可以繼續努力，不斷的成長，以更好的回饋社會，服務好社區。」余健全在現場與學子們互動喊出「I will」 的宣言，表達了他以及組織者，對學子們未來的信心和鼓勵。

中華慧妍總會獎學金活動大會主席柯維玲说：「學子們在疫情期間堅持學習、在逆境下奮發圖強，堪稱同儕學習的典範」。 她也感謝家長付出的心血，培養出有為一代。

在會後的採訪中徐蘭英一再說：「每人500元的獎學金，雖不算多，但是情係了太多華埠的愛心人士，對華裔學子的教育和未來成長的關懷。我們就是堅持做，不會停，讓那些家庭困苦品學兼優的學子們知道，只要是你想讀書想上進，在你身後有這樣一群人想要幫助你，不要害怕，也不要退縮，儘管的努力上進吧。」

獲獎學生：陳凱欣、劉殷彤、曾玲玲、李兆榮、司徒麗盈、餘超峰、梁承恩、餘超權、梁珮鈺、廖麗卿、梁嘉千、李美幸、鍾文希、戚芸彬、朱嘉敏、王寶佳、張文鴻、張浣楹、林錦彤、甄穎琳、朱婷玉、雷天賜、雷柏朗、雷芷桐。 （排序不分先後）