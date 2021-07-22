金山經文處周文組長離任 侯國南接下

經文處組長周文（左三）任滿離任，多位僑務委員前往祝賀。（經文處提供）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處21日中午在辦事處會議室辦理迎新送舊餐會，歡送即將任滿回國的外交部組長周文，以及法務祕書陳榮煇任滿回國，並歡迎新到任的外交部副組長侯國南，與法務祕書杜立麒。迎新送舊活動由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪主持，多位僑務委員都到場參加致意。

周文在灣區 已經六年的時間，與許多僑界人士與主流政界都熟識，也建立起人脈與情感。賴銘琪致詞時指出，感謝周文六年以來對南灣僑務工作的付出，以及陳榮煇維護館舍安全、時常周末還需處理辦公室警報響的問題，也祝福兩人回台後順遂。

周文表示，感謝家人陪同外派，尤其是她的先生，三度隨同來美工作，讓她可以兼顧家庭及工作平衡。她也特別感謝賴處長一年多來的指導，及經文處同仁們的團隊合作，還有僑界朋友對她的愛護及幫忙。

賴銘琪也代表頒贈全處同仁寫的卡片給周文與陳榮煇。

周文離職後，遺缺將由新任的侯國南副組長接下，處理周文目前負責的業務。侯國南之前曾派駐過吐瓦魯及芝加哥 ，這次是第一次到灣區服務。

法務秘書陳榮輝離任後，由杜立麒接任新任法務祕書。杜立麒在法務部調查局已經服務15年，本次為首度外派。

多位僑務委員也前往參加當日活動，並致贈周文卡片及紀念品，他們讚周文的僑務工作周到且「接地氣」，與大家相處和樂融融。經文處同仁與僑務委員大合照，賴處長夫人亦特別出席。

周文返台後將被分派至外交部國際合作及經濟事務司，職稱為副參事回部辦事。