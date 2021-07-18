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華人踴躍參與投票 才能維護權益 避免被歧視

APAPA俄亥俄／供稿

長期以來，生活在美國華人其實對政治是不聞不問的，以至於在此次疫情中更顯現出被歧視、仇恨的困境。

眾所周知，美國是高度民主發達的國家，在政治領域，你只有高聲吶喊，才能引起別人的注意以維護你的權益。民主國家是承認和接受實力的，所謂政治實力就是你吶喊聲音的高低，影響力的大小和選票的多少。

華人在美國的社會地位不被重視，客觀的原因之一，就是華人普遍不敢或不願參與政治，游離於美國政治的邊緣地帶，成為政治的睡眠者。以至於在美國流傳著這樣的說法，華人是經濟上的暴發戶、學術上的佼佼者、體壇上的弄潮兒、政治上的侏儒人。

從歷史來看，華人移民美國始於19世紀20年代，加州出現淘金潮，美國西部急需勞動力，大批華人移居美國靠出賣苦力為生。他們沒有思想上的移民意願，不想在這塊土地上永久定居下來，反而以外國人自居，長期無法融入美國社會，抱持極其保守傳統的人生觀和狹隘短視的利益觀，認定「有半個麵包總比沒有強」的死理，只顧個人埋頭苦幹，從骨子裡就存有一種過上安穩生活的理想主義，無思更多的鬥爭與權益的獲得。

習慣性的逆來順受，讓華人總被美國人當成外國人。無論什麼行業，華人都要被貼上標籤，被稱為華裔政治家、華裔科學家等。2002年女子花樣滑冰世界錦標賽，關穎姍不敵休斯而屈居亞軍，美國報紙的通欄標題竟是「美國人休斯打敗了關穎姍」，這大概是在美華人最典型的寫照了。

其實，先不怪白人排斥華人，而許多華人也從沒有把自己當成美國人，他們說中國話，生活在中國人自己的圈子裡，不參加美國的政治活動，心在曹營身在漢，這樣的華人怎麼能融入美國主流社會呢？（待續）

美國 華人 中國

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