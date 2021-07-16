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華美半導體協會 24日夏季論壇談半導體復興

記者李榮／灣區報導
華美半導體協會將舉辦夏季論壇，分析最新的趨勢。（圖：華美半導體協會提供）
華美半導體協會將舉辦夏季論壇，分析最新的趨勢。（圖：華美半導體協會提供）

華美半導體協會（CASPA）將於7月24日（周六）下午2時到6時，在線上舉辦華美半導體協會夏季論壇（CASPA 2021 Summer Symposium）。華美半導體協會會長張曉東介紹，這次論壇主題為（A Renaissance for Semiconductors）「半導體的復興」，當天將有多位重量級的半導體行業成員介紹半導體的最新趨勢。

華美半導體協會指出，協會每年都舉辦論壇分析半導體與科技業的發展方向。今年的夏季論壇講者包括：Cadence副總Rishi Chugh、

麻省理工院電機電腦學系助理教授Song Han、NXP副總裁Shelly Van Dyke、Ho Wai Wong-Lam、ARM副總裁Chloe Jian Ma。小組討論成員則包括：NXP半導體副總Ho Wai Wong-Lam、SemiFive USA總經理Kelvin Low、臉書工程經理Jeremy Chen、SmartGiant科技總監Ian Wang，以及Macronix資深市場經理Jim Yastic。

包括華美半導體協會會長張曉東、秘書長周浩華、論壇主持人Yang Zhang、王格，座談主持人William Kou、協會前會長、現任顧問華奇偉等人都參加論壇的發布會。他們指出，論壇當日將由OpenHW Group執行長歐康納（Rick O’Connor）擔任主題演講來賓，他將介紹：「CORE-V: Industrial Grade Open-Source RISC-V Cores」。

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