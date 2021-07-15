「接受你的樣子」 華裔藝術家易勞拉畫展獲好評

易勞拉與她的作品「福祿壽」。（記者李怡攝影）

華裔青年藝術家易勞拉（Lauren YS）的個人畫展 ，7月10日在Heron Art中心開幕。本次畫展展出的是勞拉歷時15個月創作的作品；展覽以藝術家標誌性的超彩色，科幻未來主義和亞洲圖像風格呈現，以失去、女性之間的聯繫、孤立、死亡和身份認同等，作為啟發的視角。勞拉想通過她的作品，展現在過去艱難的一年中，留給亞裔美國 人的不是只有困苦和挑戰，還有強大的中國 傳統文化作為強有力的支撐，以及從中得到的啟發，而這些都應用到了藝術創作之中。

展出的35幅作品中，有一幅叫做「福祿壽」的畫作，引起許多參觀者的好奇。易勞拉說，這幅作品的創作靈感，是來自於外婆生前給她的最後一個紅包上面的圖案，圖案上有中國式的庭院，她又結合外婆給她講過的關於「年」的故事，創作而成。

勞拉也想通過她的藝術品告訴身為父母的人：請擁抱和接受你孩子真實的樣子，不要吝嗇表達對孩子們的愛。同時，教孩子中文和中國文化。

慕名前來參展的藝術家和訪客席地而坐。（記者李怡攝影）

易勞拉說：「我從小被外公外婆帶大，小時候會跟著他們一起去華埠，買中國食物和用品，在那裡慶祝每一個中國新年，這是我在小時候學習和接觸中國傳統文化的唯一機會。每當回想起這些經歷，我都會想起我的祖父母。但是，我的家人為了讓我更好地融入到美國社會，沒有繼續讓我學中文，所以我也想跟父母一輩的人說，不需要刻意的假裝融入美國社會，你本身的語言文化就是美國社會的一部分。」

本次展覽受到舊金山青年藝術家們的廣泛好評，很多參觀者為了配合畫展的氣氛，穿起了唐裝和旗袍出席。畫展的現場，還有中國的傳統樂器楊琴演奏和扇子舞的表演。