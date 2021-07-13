屋崙華埠3非裔持槍搶劫 社安隊快速阻止 嫌仍開車逃脫

屋崙華埠12日下午發生搶劫，台山同鄉會社安隊拍下劫匪車輛照片，並協助報警。（馬作林供圖）

12日下午3時10分，屋崙 華埠Franklin街道808號一家金鋪門口，發生持槍搶劫。三非裔搶劫一位近60歲的華人婦女，受害者被搶走手提包，其中有手機 、銀行卡和現金1000元。台山同鄉會主席馬作林表示，同鄉會社安隊成員反應很快速，馬上衝過去試圖阻止，無奈劫匪狡猾逃脫，但被拍下車牌號碼，隊員迅速報警。希望警方能將3個劫匪緝拿歸案。

馬作林表示，搶劫雖然發生在金鋪門口，但當時受害者並未進出金鋪。只是和女兒步行經過，卻被劫匪盯上。劫匪3人作案，一人開車，2人下車搶劫，其中一人持有手槍。劫匪拽住受害者的手提包，華婦還在一路掙扎，拉扯中摔倒在地。受害者女兒見對方有槍，大聲和母親說，「把包給他吧。」劫匪最終得手。受害者並無大礙。被搶的手提包中有現金1000元，三到四張銀行卡和一個手機。

馬作林表示，台山同鄉會社安隊最近改變巡邏模式，採取巡邏街道加定點崗哨布控的形式。在18個崗哨點安排隊員，耳聽八方、眼觀四路，遇到緊急情況可以利用對講機互相呼應支援。搶劫發生後，3個街角崗哨的社安隊成員快速趕到，試圖阻止，但劫匪速度非常快，逃之夭夭。社安隊拍下車牌號碼並協助報警。

不到10分鐘，屋崙警員趕到，社安隊提供了車牌照片、劫匪樣貌和衣著等資料。馬作林表示，警察 速度很快，希望他們能順藤摸瓜、逮捕劫匪。