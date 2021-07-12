世新大學參訪團 造訪北加州世新大學校友會

世新大學榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長吳永乾、副校長楊盛昱等人訪問灣區，並與校友交流。（陳建芬提供）

世新大學榮譽董事長、校務顧問委員會主任委員成嘉玲、董事長周成虎、校長吳永乾、副校長楊盛昱等人本周訪問灣區 ，並與北加州 世新大學校友會多位傑出校友聚會。訪問團指出，雖然台灣有少子化的問題，然而世新大學非但保持高招生與註冊率，近年來更不斷轉型與投入教學設備的升級，建設中的LED環幕智能攝影棚更是與好萊塢同步，領先全亞洲的先進環境，希望讓世新學子能掌握最先進趨勢，畢業後無縫接軌產業環境。

周成虎表示，世新大學今年適逢65周年校慶，以往每隔五年母校都盛大邀請校友們回母校參與慶典。但是今年由於疫情，校慶可能改為線上辦理。也因此，校方決定讓學校高層盡量分赴各地，向各地校友介紹學校的發展現況與展望，也藉此讓海外校友同沾校慶之喜。

吳永乾指出，世新大學在董事長的帶領下，面對台灣現在少子化的挑戰不斷做出改變，無論在優化財務狀況、加強建設投資、務實調整課程、引進優質師資等方面，都有明顯提升。

訪問團中的副校長楊盛昱是灣區許多人熟悉的人物。楊盛昱原來是灣區電視台66台的主播，後來到TVBS擔任總經理，機緣下在一次產學合作的業務交談當中，被世新聘為專任教授兼副校長。他戲稱，「回母校任教和回灣區的心情，都如回娘家一般，有無比的親切感。」

楊盛昱表示，世新近年來的全媒體大樓、超大螢幕8Ｋ影視廳和建造中的智能攝影棚，甚至都超越了業界的現況，讓人感動。學生更是依然保持著一貫的活潑動力，創意十足，「在世新就讀是幸福的」。楊盛昱與灣區僑領陳建芬，都曾獲選為世新的傑出校友。

成嘉玲是世新創辦人成舍我的女兒。她擔任董事長任內，就經常帶著世新訪問團到灣區與校友交流。

這次也是北加 州經過約15個月的居家避疫命令後，校友們首次的大型見面會，氣氛快樂溫馨。校友陳建芬指出，創辦人成舍我以節儉聞名。成嘉玲當了多年的董事長，敢於改革，很會凝聚向心力，全球許多校友們都是因為她而參加校友會聚會。事實上，從世新大學45周年慶的前一年開始，世新就固定組成訪問團到美國各地看望校友，並邀請大家回去參加每五年一次的校慶，多年的互動下也與各地校友會都建立了非常強的感情。學校為了更加提升校友服務，還專設了「社會資源中心」，並將在十月校慶前推出一個校友APP。

聚會在現任北加州會長林秀春、校友何台光等人的帶領下高唱生日快樂歌，高呼「我世新，我驕傲」的口號，為母校提前慶生。