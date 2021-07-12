國民黨副秘書長柯志恩7/17南灣演講 談台灣政治現況

柯志恩（右起）應游美玉之邀，將在南灣舉辦大型演講餐會。（游美玉提供）

國民黨 副秘書長柯志恩近日訪問灣區 ，除了在10日拜訪國民黨駐美總支部演講以外，也預計於7月17日應北加州華僑協會會長游美玉的邀請，舉辦灣區17個社團的聯合活動。北加州華僑協會指出，柯志恩將於餐會中演講「從疫情 下的民進黨執政看2022年的選舉」，並探討當前的台灣最新政治現況。

柯志恩的灣區訪問行程也是新冠肺炎（COVID-19）疫情過後，首位國民黨高層來訪。柯志恩已於10日參加總支部的月會，並在月會中報告國民黨目前狀況，以及民進黨執政下台灣的政情及疫情發展，同時代替黨主席江啟臣問候所有在美國的國民黨同志。她拜會僑社美洲秉公總堂、美洲合勝總堂、五洲洪門致公總堂，代表江啟臣向大家致敬，並感謝傳傳統僑社堅定支持中華民國及中國國民黨。

南灣方面，柯志恩也計畫將於17日中午應北加州華僑協會會長游美玉邀請，出席灣區17個社團在南灣狀元樓聯合舉辦的歡迎餐會，當日的演講主題為「從疫情下的民進黨執政看2022年的選舉」。游美玉指出，當天餐會報名參加者很多，已接近滿座。如果還有興趣者可以撥打訂位電話：650-387-6498 。為求防疫，參加者者需提供疫苗注射証明。