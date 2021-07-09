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台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

台灣六年156新創團隊矽谷發展 28家募資超過200萬

記者李榮／灣區報導
科技組將部分辦公室空間改裝成新創的共創辦公室。（記者李榮／攝影）
科技組將部分辦公室空間改裝成新創的共創辦公室。（記者李榮／攝影）

駐舊金山科技組表示，創新創業已是驅動全球經濟的顯學，台灣的創業人口也持續快速成長，而美國矽谷向來是能掌握最新的國際新興領域、商業模式與市場契機，並直接獲得國際訂單與被投資的機會。因此，赴美發展也成為台灣新創公司重要的工作。科技部自2015年起積極投入資源協助我國科技創業赴美進行沉浸式學習及商業發展，過去六年以來已選送新創團隊156家來矽谷發展，其中累計募資成功計77家、取得國外資金者計38家、募資超過200萬美元者共28家，而取得第一張訂單者更有11家。

科技組指出，過去一年半以來因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，導致科技創業活動轉為網路視訊交流模式。隨著加州疫情紓緩且重啟經濟活動，台灣赴美發展商務的實體活動也將逐漸恢復。因此，科技部所屬的台灣科技新創矽谷基地（TTA-SV），開始提供來美發展的台灣新創團隊「共創空間」、「專業法規諮詢」、「郵件收發」，以及「商務網絡」等四大落地支援服務，正式啟動希望整合資源。

根據往年經驗，台灣新創團隊來美發展，多少會在落地時會發現許多行前無法想像的障礙，以致於在適應環境和排除問題的過程消耗許多時間，影響發展的效率。例如：在高成本的矽谷不易找到團隊集體辦公、會議的場域；不熟悉美國在地法規與商務規範，導致面臨溝通問題；欠缺可靠的郵件接收地址，以致影響潛在投資人或是客戶的信賴。

科技組長葉至誠介紹，在美國經濟重啟之際，台灣科技新創矽谷基地（TTA-SV）已經搭配科技組與矽谷三家律師、會計師事務所，以及策略合作夥伴單位，正式啟動台灣新創赴美落地支援服務。提供共創空間讓新創團隊有固定處理行政事務的場所，並以此據點相互交流經驗與人脈；提供專業的公司法、專利法律師及會計師協助新創團隊法務、稅務諮詢；提供台灣新創團隊商務郵件收發的地址，確確實實地為科技創業團隊在美國建立發展基地。

台灣 矽谷 美國

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