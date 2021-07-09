抗議HR 3648法案 華人至羅夫格倫辦公室舉牌

華人抗議HR 3648法案，但羅夫格倫的辦公室深鎖。（組織者提供）

在華人社區引起熱烈討論的、將取消每個國家綠卡配額上限的HR 3648法案，被矽谷選出的聯邦眾議員羅夫格倫（Zoe Lofgren）提出後，就存有爭議。多名亞裔人士8日至羅夫格倫在聖荷西的辦公室舉牌抗議該法案。不過羅夫格倫辦公室大門深鎖。記者至截稿為止，還沒有取得羅夫格倫本人的對於該法案的回應。

組織者介紹，羅夫格倫與另一位議員柯蒂斯（John Curtis）在今年6月向眾議會提出HR 3648法案，最初有19位提案人，後來增加為37人。法案若通過，將取消每個國家的綠卡配額上限，而華裔、以及幾乎所有其他族裔都將深受其害，因為目前光就H1b工作簽證 來說，就是幾乎被印度 的顧問公司（俗稱ICC）所把持。一但配額拿掉，更多的綠卡名額會被印度人取得，其他族裔取得綠卡的機會將更為渺茫。

抗議者說，HR 3648法案一旦通過，從H1B到工作綠卡，到美國 高科技公司的工作機會，華人留學生將更難分一杯羹，甚至連白人或也將更難進入高科技行業，「最恐怖的是，如果這個法案通過了以後，接下來十幾年，華人將很難通過技術移民進入美國。可以說是新版排華法案。」

另外，他們也表示，過去的15年之間，每年工作簽證（H1B）的抽籤之中74%的名額均被印度裔所得。而剩餘的26%則需要其他國籍人士進行抽籤，導致出現許多在美國本地獲得碩士或博士學位的華人和留學生無法中籤H1B、只能回國的現象。甚至連過往不會出現名額不足的台灣背景申請人，若該法案獲得通過，也會被導致名額被排擠。

組織者之一、目前還在科技業工作因此不願具名的王太太指出，「把國家限額拿掉的話，等於會把多元化都殺掉，得益的只有印度人。」她說，印度顧問公司在H1b的濫用已經是不爭的事實，雇用工作簽證的前十大僱主多數都是印度顧問公司，而且很多人還是並不在美國的人。因此，法案將排擠本地與留學生的工作機會，「美國白領將空心化。」