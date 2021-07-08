疫後重啟民眾齊聚 綠野山莊遊園會慶祝國慶

亞美美好社區促進會舉辦活動慶祝美國國慶與疫情後的重啟。左二為賴淑娜。（賴淑娜提供）

亞美美好社區促進會（Asian American for Better Community，簡稱AABC）慶祝今年的美國 國慶日，是與洛斯蓋圖的綠野山莊（Green Mountain Retreat） 東主陳朝全（Jerry Chen）與賴淑娜（Teresa Lai）夫婦及眾多賓客一同度過的。陳朝全夫婦開放占地60多英畝、一望無際的綠野山莊私人莊園，與大家一起遊園同樂，多位民選官員到場致意。

今年的國慶日是在新冠肺炎（COVID-19）疫情 肆虐美國一年半之後，第一個正式解封的國慶假期，許多人歡欣鼓舞與親人及朋友見面聚會，大家的心情都非常放鬆，與老友話家常。

亞美美好社區促進會指出，促進會一直以來的宗旨就是建立並凝聚亞裔 美籍人士的力量，充分發揮亞裔對周遭社區事務的關心，並且推動奉獻與回饋。也希望不同族群的朋友能夠互尊互助，共榮共享的理念，營造更加美好的社區與環境。

綠野山莊的東主夫婦陳朝全與賴淑娜長期支持亞美美好社區促進會。兩人指出，促進會提出舉辦國慶相關慶祝活動、且需要贊助的想法後，兩人就提供私人莊園，「讓大家在這樣恬靜寬廣的大自然裡，洗滌紅塵的煩囂，除卻疫情的抑鬱，感恩蒼天大地給予我們健康快樂幸福美滿的身與心。」

當天綠野山莊提供多種活動，包括適合小朋友的跳躍活動屋、畫臉、吹泡泡，另外也安排大人參觀莊園的室內音樂演唱大廳、專業音響燈光設備、圖書館、室外婚禮園地、游泳池、射箭場、遊園步道等各式建築。賴淑娜說，山莊內有精緻的小木屋可供賓客住宿，整個山莊座落於幽靜的山間小路旁，「就像世外桃源般的的度假勝地，正是符合了它的美名：綠野山莊。」

當天慶祝活動在Prospect高中學生樂隊的國歌聲中拉開序幕，Silicon Valley樂團也到場現場演唱，大家都起身勁歌熱舞，氣氛非常熱鬧。包括薩拉度加市長趙嬿（Yan zhao）、市議員Kookie Fitzsimmons、薩拉度加首位亞裔女巿長劉嘉琳（Aileen Kao），以及多位僑領與科技領袖都前往同歡。