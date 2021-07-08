我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「100萬人想殺我」海地總統遭刺 是政治栽贓？叛亂威脅？

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

疫後重啟民眾齊聚 綠野山莊遊園會慶祝國慶

記者李榮／薩拉度加報導
亞美美好社區促進會舉辦活動慶祝美國國慶與疫情後的重啟。左二為賴淑娜。（賴淑娜提供）
亞美美好社區促進會舉辦活動慶祝美國國慶與疫情後的重啟。左二為賴淑娜。（賴淑娜提供）

亞美美好社區促進會（Asian American for Better Community，簡稱AABC）慶祝今年的美國國慶日，是與洛斯蓋圖的綠野山莊（Green Mountain Retreat） 東主陳朝全（Jerry Chen）與賴淑娜（Teresa Lai）夫婦及眾多賓客一同度過的。陳朝全夫婦開放占地60多英畝、一望無際的綠野山莊私人莊園，與大家一起遊園同樂，多位民選官員到場致意。

今年的國慶日是在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐美國一年半之後，第一個正式解封的國慶假期，許多人歡欣鼓舞與親人及朋友見面聚會，大家的心情都非常放鬆，與老友話家常。

亞美美好社區促進會指出，促進會一直以來的宗旨就是建立並凝聚亞裔美籍人士的力量，充分發揮亞裔對周遭社區事務的關心，並且推動奉獻與回饋。也希望不同族群的朋友能夠互尊互助，共榮共享的理念，營造更加美好的社區與環境。

綠野山莊的東主夫婦陳朝全與賴淑娜長期支持亞美美好社區促進會。兩人指出，促進會提出舉辦國慶相關慶祝活動、且需要贊助的想法後，兩人就提供私人莊園，「讓大家在這樣恬靜寬廣的大自然裡，洗滌紅塵的煩囂，除卻疫情的抑鬱，感恩蒼天大地給予我們健康快樂幸福美滿的身與心。」

當天綠野山莊提供多種活動，包括適合小朋友的跳躍活動屋、畫臉、吹泡泡，另外也安排大人參觀莊園的室內音樂演唱大廳、專業音響燈光設備、圖書館、室外婚禮園地、游泳池、射箭場、遊園步道等各式建築。賴淑娜說，山莊內有精緻的小木屋可供賓客住宿，整個山莊座落於幽靜的山間小路旁，「就像世外桃源般的的度假勝地，正是符合了它的美名：綠野山莊。」

當天慶祝活動在Prospect高中學生樂隊的國歌聲中拉開序幕，Silicon Valley樂團也到場現場演唱，大家都起身勁歌熱舞，氣氛非常熱鬧。包括薩拉度加市長趙嬿（Yan zhao）、市議員Kookie Fitzsimmons、薩拉度加首位亞裔女巿長劉嘉琳（Aileen Kao），以及多位僑領與科技領袖都前往同歡。

當天還有音樂表演氣氛熱絡。（賴淑娜提供）
當天還有音樂表演氣氛熱絡。（賴淑娜提供）

亞裔 美國 疫情

上一則

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

延伸閱讀

國慶長周末紐約51人中槍 葛謨宣布嚴打犯罪

國慶長周末紐約51人中槍 葛謨宣布嚴打犯罪
血腥長周末 芝加哥104人中槍19死

血腥長周末 芝加哥104人中槍19死
疫情下國慶連假 曬太陽、家庭野餐… 公園湧人潮

疫情下國慶連假 曬太陽、家庭野餐… 公園湧人潮

國慶長周末紐約班機大延誤 旅客等5小時崩潰

國慶長周末紐約班機大延誤 旅客等5小時崩潰
國慶混亂12小時 屋崙警疲於奔命 警長籲增加資源

國慶混亂12小時 屋崙警疲於奔命 警長籲增加資源

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
華埠8街此前出現怪異搶劫，受害者車尾被人撞擊，再被人持槍搶劫。（記者劉先進 ／攝影）

隨機作案？撞車後劫財 屋崙華埠現怪異搶案

2021-07-06 02:18

精彩推薦

超人氣

更多 >
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護