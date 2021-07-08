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聖荷西沒收550磅煙火 今年非法放煙火大降

記者李榮／聖荷西報導
今年執法部門對於非法施放煙火採取「零容忍」的態度。（聖他克拉拉縣警局提供）
今年執法部門對於非法施放煙火採取「零容忍」的態度。（聖他克拉拉縣警局提供）

國慶日傳統上都會施放煙火，但非法施放煙火也可能會造成火災等許多問題。今年國慶日前，灣區許多城市的消防隊和警局都提早宣導，希望民眾不要私自施放煙火，就算是那些被州消防局標記為「安全」的煙火也禁止施放，執法機關對於非法施放煙火採取「零容忍」的態度。

國慶日假期已過，聖他克拉拉的消防官員表示，今年的7月4日聖縣的非法煙火使用量遠低於去年。其中聖荷西還是聖縣最嚴重的非法施放煙火的地區，不過整體的投訴數量而言，比起過去來說算是急劇下降。

依照縣府的統計，在今年的6月15日至7月5日之間，聖荷西共收到1644起非法煙火、爆竹施放的線上投訴。比起2020年時共收到6601宗的投訴，大幅下降。

聖荷西消防局發言人艾瑞卡雷（Erica Ray）指出，據初步數據資料顯示，今年7月4日發生了20宗與煙花火有關的「事件」。不過這20起事件，並不一定都代表引起火災。

然而她也證實，消防局在7月4日晚上接獲一些植被（vegetation）火警的報案，消防員懷疑與非法施放煙火有關。事實上，光是聖荷西消防部門，在國慶日期間就開出了十張罰單，並且沒收了大約550磅的煙火。

艾瑞卡雷表示，雖然還是有不少民眾非法施放煙火，「但社區中的許多人確實注意到了我們的警告，今年沒有那麼多非法施放煙火。」

吉爾洛的消防局也指出，雖然該市可以施放某些煙火，但是整體的煙火施放數量已經降低。特別是從火災的數量來看，這次與同期比較起來下降約一半，可能就是因為較少的煙火施放所致。

加州消防廳廳長拉杰斯卡普（Jim Rajskup）先前就表示，今年執法部門的非法施放煙火的態度是「零容忍」，只要發現燃放非法施放煙火，無論是輕罪還是超過100磅的重罪，都會起訴，而不會用警告的方式。畢竟，加州去年就已經因燃放煙火的問題，引起了大量火災。

聖荷西 加州 灣區

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