灣區僑教中心 頒發僑務榮譽職聘書

金山灣區僑教中心舉行僑務榮譽職聘書頒發儀式。（僑教中心提供）

金山灣區僑教中心舉行僑務榮譽職聘書頒發儀式，由駐舊金山辦事處處長賴銘琪代表僑委會，頒發今年1月1日續新聘榮譽職聘書。賴銘琪感謝僑胞一直以來對於駐處及僑教中心的支持，長期共同為台灣 努力，提升中華民國在國際的能見度。

本次獲聘榮譽職包括：

僑務諮詢委員：蔡秀美、陳松、林美蓮、張祿生、張希典、鄭積森、陳光博、何台光、吳育庭、毛小苓、汪昌泰、賴積裕、陳麗都、吳怡明。

僑務顧問：謝鎮寬、薛美英、王詩吟、儀容、 宋貞、寇惠風、史慶瑩、邱俊亮、杜兆明、張曉琴、徐民忠、王彥邦、孫讌福、辛義德、王進德、馬蒨君、劉惠吟、袁美河、陳碧雲、陳勝銘、金慰群、高健。

僑務促進委員：周燕春、羅貴珠、劉慶芬、曾麗香、彭淑婉、林珀平、陳鳳玲、任陳源、莊麗華、王一尹、吳文一、鄭肇和、張啟偉、陳陽明、施光庭、張家豪、江詩怡、蘇淑蓉、王淑梅、夏鵬飛。共56人。

榮譽職共56人，當天親自到場接受聘書及徽章者有34位。

賴銘琪致詞表示，僑務榮譽職人員都在僑社盡心盡力，堅定支持中華民國台灣。政府涉外事務及僑務工作繁雜，而僑界的支持是推動政府在外交與僑務工作最重要的力量。因為政治力的介入，台灣一直無法加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，希望僑界的大家發揮影響力，呼籲主流社會支持台灣加入國際組織。

除僑務榮譽職之外，賴銘琪也代表僑務委員會頒發僑界協助在新冠肺炎防疫，以及聲援台灣參與聯合國等銀質獎牌及感謝狀。賴銘琪指出，2020年新冠肺炎疫情爆發初期，全球均受到嚴重衝擊，僑社有感於美國物資不足，及台灣優質防疫成效，紛紛發起各項行動協助僑居地落實防疫工作，展現「Taiwan Can Help」的精神，辦理各項防疫捐贈活動。

灣區的商會響應北美洲台灣商會聯合總會募款發起「一千萬個口罩、一千萬個愛心」活動、矽谷台商論壇募集資金購買台灣優質醫療口罩及防疫物資、僑商團體自發性捐款購買醫療防護衣、透過僑委會協助大批購買台灣製醫療口罩，捐贈給北美各地區醫療、警察、消防、社福機構及弱勢團體等主流及非營利組織，協助他們安全渡過疫情並促進台、美間情感交流，而僑委會也特頒發感謝狀及獎牌以示謝忱與鼓勵，

獲獎的包括：世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳光博、僑務委員李漢文、李文雄、僑務諮詢委員方治欽、僑務顧問寇惠風以及北加州 台灣同鄉聯合會、北加 州中國大專校友會聯合會、北加州台灣工商會、舊金山灣區台灣商會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會、北加州僑界關懷協會-庫比蒂諾中心、北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會、矽谷台商論壇、美國國際傑人會美國總會、舊金山國際傑人會、北加州中華耆英聯合會、北加州北一女校友會、北加州淡江大學校友會、北美洲台灣婦女會北加州分會、北加州台灣客家會、台中-庫比蒂諾市友誼城市、聖荷西-台南姊妹市協會、僑務諮詢委員周信結、僑務促進委員王淑梅、北加州台灣同鄉聯合會、北加州南灣台灣同鄉會、舊金山灣區小英後援會及北加州台灣論壇等。

另外，當天也頒發北加州中國大專校友會聯合會，以及北加州留台僑生聯誼會捐贈獎學金的獎狀。

僑教中心指出，因新冠肺炎疫情影響，本次聘書及獎狀安排於加州全面解封後以實體方式頒發儀式，以表達對僑務榮譽職及支持台灣僑團僑民之光榮與使命感。會中僑教中心也宣導僑胞出國2年除籍權益、健康益友APP及海外信用保證基金紓困方案4.0等僑胞關心的話題。