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隨機作案？撞車後劫財 屋崙華埠現怪異搶案

記者劉先進／屋崙報導
華埠8街此前出現怪異搶劫，受害者車尾被人撞擊，再被人持槍搶劫。（記者劉先進 ／攝影）
華埠8街此前出現怪異搶劫，受害者車尾被人撞擊，再被人持槍搶劫。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，華埠此前發生一起奇怪搶劫。三個嫌疑人先開車撞擊受害者車尾，再下車試圖將受害者拉下車。一嫌犯還用槍毆打受害者頭部，捲走珠寶和錢包。受害者一度加速開車，嫌犯摔下車，最終逃脫。受害者並非華裔。目前不清楚這是針對性搶劫還是車禍後隨機作案。符美提醒華人朋友留意周邊情況，遇到有人開車撞自己的車，來者不善，要趕快開車逃離現場再報警。

華埠有人持來福槍搶劫

根據屋崙警局提供的數字，華埠5月有12起罪案，其中8起是汽車盜竊，1起商戶盜竊，2起搶劫，1起兇殺，即此前幫派發生恩怨後，在華埠8街射殺一人。

5月14日上午9時24分，華埠出現一起持槍搶劫。西裔受害者走到Broadway夾6街路上，三個犯罪嫌疑人接近。嫌疑人用來福槍威脅受害者實施搶劫，然後開始翻查受害者口袋，搶走手機。受害者曾是軍人，試圖和劫匪搏鬥，但寡不敵眾，被打倒在地上。符美表示，警方一直提醒受害者，如果遇到這種情況，保護生命為第一位，可以讓劫匪拿走錢財。

5月29日淩晨2時41分，華埠8街400街區發生了一起持槍搶劫。符美表示，根據報告，受害者當時在車上。嫌疑人忽然駕駛一輛車撞擊受害者車尾。受害者跑出來，可能在指責對方行為不對，然後走回車。隨即，一個嫌疑人下車，跑到受害者的駕駛位外面，打開車門，試圖將受害者大力拉出來。之後，第二名嫌疑人從車上下來，拿著手槍，再次打開受害者車門，用槍擊打受害者頭部。接著，第三名嫌疑人打開後面的車門，搶走受害者的錢包和珠寶。受害者於是加速開車，三個嫌疑人從車上摔下來，他們跑回自己車子逃離現場。

符美表示，這種撞車之後再搶劫的案件，還是第一次聽說，在華埠更是聞所未聞。並不清楚嫌疑人是瞄準受害者下手，故意撞車實施搶劫。又或無意中撞車，臨時起意搶劫。警方還在調查中。「屋崙市內也出現過交通事故，駕駛者要求對方出示身分ID等資料，對方不願意，乾脆實施搶劫。」

警：遇撞車搶劫 趕緊逃離

符美表示，華埠確實有很多罪案，發生在受害者並排停車之時，因為受害者疏忽大意，給不法之徒可乘之機。建議開車停車時要多留意周邊環境，擺脫不利的處境。

「比如說，如果看到有人撞了自己的車尾，肇事者正從車上下來，來勢洶洶、勢頭不對，就要趕緊開車離開，找到安全的地方再報警。任何時候你覺得自己不安全，都可以致電911，說清楚發生什麼事情。告訴接聽員，你捲入交通事故，肇事者拒絕提供駕照等資訊，還試圖撞我等。希望這種類型的搶劫，不會成為新趨勢。」

符美表示，6月18日晚上23時40分，華埠Franklin街美國銀行所在位置發生一起搶劫。一位西裔男性受害者在自動取款機（ATM）取錢，兩個嫌犯靠近受害者，要求他交出銀行儲蓄卡和密碼。受害者雖然非常害怕，但沒有交出密碼。劫匪從他身上搶走100元和儲蓄卡，馬上逃之夭夭。現場有一年白色車子停在路邊，疑似接應劫匪。受害者在被搶劫過程中沒有受傷，對方也沒使用武器或暴力作案。

符美表示，兩個劫匪為年齡在25到30歲之間的非裔男性，穿著黑色夾克，其中一人身著黑色牛仔褲，另一人穿著紅色的涼鞋。有華埠熱心市民給本報發來疑似劫匪車輛。

屋崙華埠聯絡警員符美（右四）此前和華埠商會主席陳錫澎（右五）一起走訪華埠。（記者...
屋崙華埠聯絡警員符美（右四）此前和華埠商會主席陳錫澎（右五）一起走訪華埠。（記者劉先進／攝影）
華埠美國銀行ATM自動取款機附近，此前發生搶劫。（記者劉先進／攝影）
華埠美國銀行ATM自動取款機附近，此前發生搶劫。（記者劉先進／攝影）

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