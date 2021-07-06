98歲抗戰英雄朱安琪 獲贈「華僑之光」獎牌

空軍大鵬聯誼會代表北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會致贈朱安琪（左二）「華僑之光」表揚獎牌。（視頻截圖）

在抗戰紀念日前夕，北加州 紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會副主委王維與空軍大鵬聯誼會現任會長顏闓運等人，到抗戰英雄朱安琪的家中致意，表揚他對國家的貢獻。

朱安琪在屋崙出生，民國1939年才16歲，已經從阿拉米達美洲中華航空學校畢業。當時華僑全面響應捐款抗戰救國，美國 禁止人民私自參加外國軍隊；朱安琪自願放棄美國國籍，在家長的鼓勵下，與30多位華裔子弟，用華僑集資籌募的船費，回中國「共赴國難」。

王維介紹，朱安琪輾轉到達雲南昆明，進入陳納德將軍成立的中華民國空軍官校，是全校最年輕的學生。畢業後1941年至1945年在多次會戰中執行任務，與日軍英勇作戰，多次解救同僚與民眾。因為朱安琪回中國參加抗戰，沒有了美國籍，戰後想再回美國就十分困難，也失去美國人該得的許多福利，但他堅信中華民族在危難中，自己是盡了炎黃子孫義務的中華兒女。

1949年起，每年8月14空軍節，朱安琪在灣區約集昔日袍澤一同慶祝，因而成立金山灣區空軍大鵬聯誼會，並且眾望所歸擔任了四十多年會長。

空軍大鵬聯誼會長顏闓運也獻上北加 州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會製贈給朱安琪的「華僑之光」表揚獎牌。當日同行前往的還有北加州空軍軍官校友會長曾勝男、抗日史實維護會副會長魯國明、經文處空軍聯絡官吳禎祐及多位同仁，向朱安琪致上最崇高敬意與祝福。已經98歲的朱安琪老英雄精神奕奕，聲音宏亮，興奮地接受獎牌並致謝，同時感謝當年支持中華民國抗日活動的華僑們。