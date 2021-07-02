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北加州祭孔大典40周年 今年盼室內重啟

記者李榮／密爾比達報導
北加州祭孔大典邁入40周年，期待完全重啟慶祝。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典邁入40周年，期待完全重啟慶祝。（記者李榮／攝影）

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，北加州祭孔大典委員會去年取消實體的祭孔大典，改為線上播放39年來北加州祭孔活動回顧，只有小規模在南灣華僑文教中心停車場舉辦的教師節慶祝活動暨資深優良教師頒獎典禮，但是嚴格現場控制人數，進行臉書直播變通。

今年因為疫情緩解，北加州祭孔大典委員會日昨晚間召開會議討論，原則上希望能恢復室內的祭孔大典舉行，慶祝40周年的大日子。

北加州祭孔大典是海外最盛大的祭孔活動，北加州祭孔大典委員會由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、灣區齊魯會館、北加州中文學校聯合會四個單位共同組成。祭孔委員會每年都固定在教師節前後舉辦活動，紀念教育家、儒家思想的領袖孔子，並推廣和宣傳儒家的文化與學說。

祭孔大典委員會總召陳安東指出，去年祭孔停止辦理一年。今年目前看起來在疫苗的幫助下，情況看起來理想很多，目前對於實體舉辦祭孔大典抱持樂觀的態度。不過，現在疫情還有不少變化，特別是各地出現的變種病毒，因此大家也不敢大意，除了呼籲僑胞繼續防疫以外，祭孔大典委員會也持續觀察，視政府的規定而定。

他進一步指出，如果一切順利的話，祭孔委員會今年會像往常一樣，在室內進行祭孔大典。或許會因為防疫的關係，減少部分人數，但場面希望能像往常一般盛大，發揚尊師重道的精神，並感謝教師們的付出。

過去幾年擔任正獻官的高長明，今年因為健康因素，辭去正獻官一職。現已確定由李作堂接任，擔任今年正獻官的重要角色。

僑教中心主任閻樹榮表示，今年是祭孔大典40周年，非常具有意義。去年因為新冠肺炎疫情的關係，很多僑社活動都改到線上舉行，或者取消，但祭孔還是排除萬難，在疫情緊繃時於戶外辦理教師表揚活動。現在政府已經逐漸開放，僑教中心也跟隨聖他克拉拉縣政府的規定，重新開放室內給大家使用，但因疫情陰影仍在，還是建議要保持防疫的警覺心。

北加州祭孔大典邁入40周年，期待完全重啟慶祝。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典邁入40周年，期待完全重啟慶祝。（記者李榮／攝影）

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